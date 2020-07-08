آخرهم رجاء الجداوي.. "سالي" ترسم نجوم الفن الراحلين بالمربى والعسل

لايف ستايل

لم تقف موهبتها عند حدود معينة بأناملها الصغيرة استطاعت الاختلاف والتميز والرسم بمختلف الأدوات والمأكولات، بالإضافة إلى الرسم بالعسل الأسود نجوم الزمن الجميل.

تخرجت سالي مجدي، صاحبة الـ25 عاما، من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلا أنها وجدت شغفها في الرسم بأشياء يصعب استخدامها.

كان اختيارها العسل للرسم به التحدي الأكبر لأنه مادة سائلة، "مكنتش بحب أكل العسل بس قررت أخوض التحدي ونجحت" وفق حديثها لـ"هن".

أدوات بسيطة تستخدمها الفتاة العشرينية مع العسل منها خلة أسنان، شيش طاووق، "الفكرة أننا ممكن نستخدم خامات بسيطة ومتاحة ونطلع منها لوحات جميلة بأقل الإمكانيات".

"القلب يعشق كل ما هو قديم" جملة عبرت من خلالها عن مدى حبها للفن القديم، "عندي شغف لكل ما هو قديم أفلام قديمة وممثلين وأماكن قديمة".

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اختارت العسل الأسود مع ممثلي العهود القديمة حتى يتناسب مع الحقبة الزمنية حينها، "العسل الأسود بيدي جمال للرسمة ورقي".

سالى: برسم بالمربى والنعناع والشاي..وخامات المطبخ كلها

لم يقتصر فنها على العسل فقط بل المربى والنعناع والشاي والملح والكاتشب والشطة، "برسم بخامات المطبخ كلها، غير الرسم بالفحم والباستيل والألوان الرصاص".

التدريب المستمر كان وسيلة "سالى" للتعلم مع الاحتفاظ بسمة الصبر حتى تتمكن من استخدام كافة الأدوات والرسم بها، "لما كنت بحضر العشاء في البيت كنت باخد وقت طويل ممكن أخرج من المطبخ برسمه جديدة ومختلف زي رسم محمد منير بالنعناع".

انبهرت "سالى" بردود الأفعال بعد أول رسمة، "نزلت الرسومات على جروب الطبخ وكل مرة بندهش من ردود الأفعال والدعوات الحلوة والكلام الجميل اللي بيتقال ليا وخاصة اني برسم شخصيات من الزمن الجميل زي الفنانة الراحلة رجاء الجداوي وسعاد حسني وزبيدة ثروت..".

ساعات مختلفة استغرقتها في الرسم بالعسل البداية خمس ساعات ومع الاستمرار وصلت إلى ساعتين لكل رسمه، "بدأت الرسم بالعسل وبأي خامة من 6 شهور".

تسعى "سالى" أن تدخل الفرحة في نفوس الأشخاص من خلال تقديم أكله برسمة لفنان، وتتمنى عمل مؤسسة خيرية لتنمية مهارات الرسم للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.