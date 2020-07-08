علاقات و مجتمع
أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن التحرش يحدث للمرأة بغض النظر عن ملابسها والحالة المادية للمتحرش.
وقالت مرسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن كل الدول فيها تحرش عدا الدول التي تطبق القانون بصرامة، مشيرة إلى أنه حال وجد الرجل قانونا سيطبق بصرامة لن يتحرش بالفتيات.
وتابعت: "لو واحد اتحبس واتعاقب بالقانون في أي مكان هتلاقي الشباب يقولوا خلي بالك متعملش كده وبنشوف دول تانية محدش يرفع عينه في السيدات الموجودين ومهم جدا نفاذ القانون والبنات مش بتسكت على حقها ومش هتسكت على حقها والجيل ده هيبقى جيل مختلف ولازم نساعده".
وأثنت مرسي على بعض الشباب الذين يقدموا المساعدة للفتيات حال تعرضهم للتحرش والمضايقات: "فيه أمل في شبابنا وشبابنا مش كله متحرش".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "القومي للمرأة": فيه أمل في شبابنا ومش كلهم متحرشين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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