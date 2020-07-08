كتب: هن - 07:37 ص | الأربعاء 08 يوليو 2020

الجرانيتا من أكثر المشروبات الصيفية إنعاشا، سواء كانت من المانجو أو الليمون والنعناع والفواكه الصيفية المختلفة، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل جرانيتا ليمون نعناع في البيت. المقادير لتر ماء. عصير 5 ليمونات. 250 جرام سكر. كوب أوراق نعناع. Advertisements طريقة التحضير يسخن الماء مع النعناع في إناء كبير. يضاف السكر ويقلب جيدا حتى يذوب تماما. تطفئ النار ويضاف الليمون، ويقلب جيدا مرة أخرى. يجمد الجرانيتا في الفريزر لمدة 3 ساعات على الأقل. يخفق الثلج والجرانيتا في الخلاط لدقيقة واحدة. يقدم مثلج، مع الكيك أو بمفرده ويزين بشرائح الليمون وأواراق النعناع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل جرانيتا ليمون نعناع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.