بعد ارتفاع جرائم العنف.. "قومي المرأة": تلقينا 400 شكوى واستفسار خلال 5 أيام

علاقات و مجتمع

أعلن مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة عن تلقيه 400 شكوى واستفسار متنوع، جاءت أغلبها عن العنف بأشكاله المختلفة التى تتعرض له المرأة، خلال يوليو الجارى، ومنذ إثارة قضية موقع التواصل الإجتماعي (إنستجرام) الشهيرة، وإعلان المكتب عن تقديم الدعم والمساندة القانونية اللازمة لهؤلاء الفتيات ولجميع الفتيات والسيدات اللاتي يتعرضن لأي شكل من أشكال العنف الموجه ضدهن من خلال أرقام مكتب الشكاوى، مع التأكيد على السرية التامة لجميع البيانات والمعلومات التى يتلقاها المكتب من الضحايا.

Advertisements

وأكدت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة أن المكتب يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية اللازمة للسيدات والفتيات، كما يجيب عن الاستفسارات والأسئلة حول مختلف القضايا التى تمس المرأة مثل الأحوال الشخصية، العنف الموجه ضدها بأشكاله المختلفة، والاستفسارات الخاصة بالضمان الاجتماعي، وشكاوى العمل.

وناشدت أمل عبد المنعم جميع الفتيات والسيدات بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام في حالة تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، وعدم الخوف أو التردد في الحديث عن المشكلة التى تعرضن لها ، حتى ينال المجرم عقابه الذى يستحق طبقا للقانون ، ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالفتيات والسيدات، مؤكدة على توفير كل سبل الدعم من قبل المجلس لهن.

يذكر أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس يتلقى جميع شكاوى واستفسارات السيدات على الخط المختصر 15115 يوميا من الساعه ال9 صباحا حتي الساعه الـ9 مساءً ، أو عن طريق تطبيق الواتساب عبر الرقم الهاتفي "01007525600"، او على صفحة المجلس القومي للمرأة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أو عبر البريد الاليكتروني الخاص بالمكتب وهو على النحو التالي :[email protected]