بالتزامن مع انتشارها.. طرق التخلص من الأبراص

صحة

تنتشر حاليا في البيوت المصرية، بالتزامن مع الجو الحار، الأبراص، وهي تمثل إزعاجا كبيرا، خاصة مع صعوبة إبادتها بالمبيدات الحشرية، فضلا عن الخوف والفزغ الذي يمكن أن تسببه لربة المنزل وللأطفال.

وبالتزامن مع انتشار الأبراص، يقدم لك موقع "هن"، حلولا طبيعية وفعالة للتخلص من الأبراص، ومنع دخولها المنزل من البداية، بحسب موقع "هوم"، المتخصص في شؤون المنزل.

الثوم

رائحة الثوم القوية طاردة فعالة للأبراص، يمكنك ترك فص ثوم عند مدخل المنزل الخارجي لمنعها من الدخول، أو عند الشبابيك والبلكونات التي تكون وارد الدخول منها.

الفلفل الأسود

رائحة الفلفل الأسود تشعر البرص بإزعاج كبير، يمكنك صنع سائل التخلص من البرص بخلط الفلفل والماء في زجاجة رذاذ ثم يرش المحلول حول الشبابيك والبلكونات، وفي أماكن وجوده مثل أسفل الثلاجة أو خلف الأريكة أو على الجدران، وبشكل أساسي في أي مكان دافئ أو في أي مكان رأيت فيه برص.

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البصل

تعد شرائح البصل واحدة من طرائد الأبراص، فهي مصدر إزعاج آخر من شأنه أن يدفع البرص بعيدا. اقطعي البصل إلى نصفين واتركيه في مكان مخبأ معروف بأنه مكان انتشار البرص.

البيض

قشور البيض هي طريقة فعالة للغاية وغير مكلفة لتخويف البرص، فهي ترى قشور البيض وتعتقد أنّها "مفترسة".

يمكنك ترك نصفين من قشر البيض حول النوافذ، كما هو الحال في المداخل الخارجية أو في المطبخ.

القهوة والتبغ

تشكل كور صغيرة باليدين باستخدام البن وبعض مسحوق التبغ، وتوضع في نهاية خلة أسنان، قرب الأماكن التي تتعشش فيها البرص أو يمكن أن تجدها بسهولة، مثل البلكونات والنوافذ ستتغذى عليها وتموت.

العث

تستهدف كرات العث، والصراصير، والنمل، والذباب، وكذلك الأبراص، فهي دواء منزلي حقيقي، اتركي البعض تحت الموقد أو الثلاجة أو الحوض لصد أبو بريص.