الامارات | فصل توأمين سياميتين موصولتين عند الجمجمة بنجاح.. بعد 3 عمليات دقيقة جداً

شكرا لقرائتكم خبر عن فصل توأمين سياميتين موصولتين عند الجمجمة بنجاح.. بعد 3 عمليات دقيقة جداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجريت عمليات ناجحة لفصل طفلتين توأمين مرتبطتين عند مستوى الجمجمة والأوردة الدموية، كما أعلن مستشفى «بامبينو جيزو» للأطفال في روما.

وأضاف المستشفى: «إنها الحالة الأولى في إيطاليا والوحيدة في العالم على الأرجح، لعملية ناجحة لتوأمين تتشاركان الجمجمة الخلفية بالكامل، وهي من الأشكال النادرة والمعقدة جداً لالتصاق الجمجمة والدماغ».

ودامت التحضيرات لفصل الشقيقتين إرفينا وبريفينا وأصلهما من جمهورية إفريقيا الوسطى «أكثر من سنة.. وتوجت بثلاث عمليات دقيقة جداً».

وأضاف المستشفى «العملية الأخيرة التي شهدت الفصل النهائي جرت في الخامس يونيو الماضي، واستغرقت 18 ساعة بمشاركة أكثر من 30 شخصاً بين أطباء وممرضين».

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وكانت الشقيقتان تتشاركان عظام الجمجمة والجلد وجزءاً كبيراً من الأوعية الدموية «الأمر الذي شكل التحدي الأصعب لفريق الجراحة العصبية».

واحتفلت الشقيقتان التوأمان قبل نحو 10 أيام بعيد ميلادهما الثاني بحضور والدتهما التي بقيت مع ابنتيها منذ وصولهما إلى إيطاليا في سبتمبر 2018 في إطار النشاطات الإنسانية الدولية للمستشفى.

والتوأمان السياميان هاتان هما رابع توائم سياميين يخضعون لعملية فصل ناجحة في هذا المستشفى.

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