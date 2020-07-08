لهذه الأسباب.. لا تضعي السكاكين في غسالة الصحون

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذر المركز الاتحادي للتغذية من تنظيف السكاكين بوضعها في غسالة الصحون، تجنبا لتعرضها للتلف.

وأوضح الخبراء الألمان أن الأملاح المضافة أثناء عملية الغسل تتسبب في جعل النصل ثلما، كما قد ينشأ تجويف بين النصل والمقبض. وليس بالضرورة أن تظهر هذه التلفيات فور غسل السكين، ولكن بعد عدة مرات.

ولتجنب هذه التلفيات ينبغي غسل السكاكين تحت ماء صنبور جار وتجفيفها جيدا بعد الانتهاء من استعمالها.

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