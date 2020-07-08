إميليا رومانيا تقدّم أفضل 14 علامة للأزياء الإيطالية في دبي

تقع إميليا رومانيا في شمال إيطاليا وهي واحدة من أكثر المناطق تقدماً في أوروبا والمعروفة باحتضانها لأشهر العلامات التجارية في العالم. تقدم إميليا رومانيا 14 علامة للأزياء من خلال إطلاق مبادرة "Italian fashion towards Dubai" أو "الأزياء الإيطالية في دبي" وهي منصّة مخصّصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر لهم استعراض أحدث القطع الحرفية المشهورة وعالية الجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تستكشف المبادرة - التي يتم ترويجها وتنظيمها من قبل اتحاد Unioncamere Emilia-Romagna؛ الاتحاد الإقليمي لثماني غرف تجارية في منطقة إميليا رومانيا وبتمويل مشترك من قبل Regione Emilia-Romagna - آلية سلسلة التوريد العالمية التي تهدف إلى تقديم الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية للمشغلين والبحث عن فرص توسع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط.

وبدوره صرّح Claudio Pasini مدير اتحاد Unioncamere Emilia-Romagna: "تشتهر منطقة إميليا رومانيا بجودة المنسوجات والملابس الجاهزة والملابس الجلدية والأحذية والحقائب والإكسسوارات والمجوهرات. ولقد وقع الاختيار على دولة الإمارات لتكون مركز السوق الرئيسي للسنة الثانية من مبادرتنا. فقد عملنا على إبراز جودة وعراقة الأزياء الإيطالية الأصيلة وتصميماتها الرائعة في الإمارات العربية المتحدة وخارجها".

وأضاف المستشار الإقليمي للتنمية الاقتصادية والاقتصاد الأخضر والعمل والتدريب Vincenzo Colla أن "مبادرة الأزياء الإيطالية في دبي هي مبادرة مهمة تهدف للتوجه والتوسع في سوق الإمارات العربية المتحدة، حيث تجسّد ملتقى الشرق الأوسط للأزياء التي تعتبر أحد أهم القطاعات الرئيسية في إميليا رومانيا".

وقد صرّح المفوض التجاري الإيطالي لدولة الإمارات العربية المتحدة Amedeo Scarpa: "تعد الأزياء صناعة تقدّر قيمتها 100 مليار دولار أمريكي في إيطاليا، وهي من أهم ركائز الاقتصاد الإيطالي، حيث تلعب دوراً بارزاً في التجارة الخارجية".

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وبدوره قال رئيس مجلس إدارة Roncucci&Partners، الشريك الفني للمشروع Giovanni Roncucci: "تعتبر المبادرة حدثاً هاماً لسلسلة التوريد كونه يتم إطلاقه في مرحلة دقيقة ويتيح لتكوين تشكيلة ضخمة متكاملة، حيث تعد جودة المؤسسات وتنوع الإنتاج والقدرة على تقديم المنتجات في الأسواق العالمية أدوات مهمة لنجاح هذا المشروع".

ويذكر أن تنظيم مبادرة "الأزياء الإيطالية في دبي" تتم بدعم وتعاون من وكالة التجارة الإيطالية (ITA) والشريك الفني للمشروع (Roncucci&Partners) .

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