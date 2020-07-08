بخطوات بسيطة.. طريقة عمل جلاش البيتزا بالبسطرمة

مطبخ

كتب: هن - 05:37 ص | الأربعاء 08 يوليو 2020

قدمت الشيف سالي فؤاد، طريقة عمل جلاش البيتزا بالبسطرمة، وذلك من خلال برنامجها "حلو وحادق" المذاع على قناة "CBC سفرة". وبخطوات بسيطة يمكن تقديم جلاش البيتزا بالبسطرمة في المنزل، وتحضيرها لأولادك كوجبة لذيذة مقادير عمل جلاش البيتزا بالبسطرمة لفة جلاش زيت زيتون حسب الاحتياج ربع كيلو بسطرمة 2 كوب جبنة جودة مبشورة أو اكثر زيتون أسود شرائح زعتر ناشف فلفل ألوان Advertisements 2 كوب جبنة موتزاريلا أو اكثر كوب لبن 2 بيضة حسب الرغبة ملح فلفل أسود طريقة عمل جلاش البيتزا بالبسطرمة ندهن صينية الفرن بزيت الزيتون جيدًا. نضع طبقات الجلاش وندهن ما بين الطبقات بالزيت حتى نصف كمية الجلاش. يضاف الجبنة الجودة والبسطرمة في الحشوة. يوضع طبقات الجلاش وندهن ما بين الطبقات مرة أخرى. نقطع الجلاش على شكل بيتزا ثم ندخله الفرن حتى تمام النضج. نخرجه مرة أخرى ونخلط اللبن مع البيض وملح وفلفل ثم نضعه على وجه الجلاش. يضاف الفلفل الألوان والزيتون الشرائح و البسطرمة على الوجه. تضاف الجبنة الموتزاريلا والزعتر وندخل الصينية الفرن مرة أخرى حتى تذوب الجبنة وتقدم.

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