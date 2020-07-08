طريقة عمل تورتة سينابون

كتب: هن - 04:55 ص | الأربعاء 08 يوليو 2020

تبحث بعض السيدات عن طرق غير تقليدية لتقديم الحلوى وهو ما قدمته الشيف نجلاء الشرشابي من خلال تحضير تورتة سينابون . مقادير تورتة سينابون 1 كيلو دقيق 2 ملعقة كبيرة خميرة فورية 1 باكو بيكنج بودر 2 بيضة 2 باكو فانيليا نصف كوب زبدة مذابة 1 كوب لبن ماء للعجن الحشو نصف كوب زبدة نصف كوب سكر نصف كوب كاكاو قهوة سريعة الذوبان 2 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة الصوص 1 كوب جبنة كريمى ربع كوب زبدة طرية 1 و نصف كوب سكر نصف ملعقة صغيرة فانيليا ملعقة صغيرة ملح Advertisements ربع كوب كريمة قهوة سريعة الذوبان كاكاو للزينة صوص كراميل صوص شوكولاتة طريقة تحضير تورتة سينابون في العجان يضرب البيض مع اللبن والفانيليا والزبدة والخميرة ثم يضاف البيكينج باودر والدقيق ويعجنوا جيدا وترك العجينة لتخمر ثم تفرد على شكل مستطيل تذوب 2 ملعقة قهوة سريعة الذوبان في ملعقة ماء وتوضع مع الزبدة على النار وتدهن بها العجينة وتضاف السكر والكاكاو والقرفة ثم تلف على شكل اسطواني وتقطع حلقات وتوضع في صينية كيك وتترك حتى تخمر مرة أخرى ثم تدخل الفرن للصوص تضرب الكريمة ويضاف لها الفانيليا وقهوة سريعة الذوبان وكاكاو وتضاف للسينابون وتزين بصوص الكراميل وصو الشوكولاتة وتقدم

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