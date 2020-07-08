حنينه وحرة.. ماذا قال طبيب نفسي عن شخصية رجاء الجداوي؟

علاقات و مجتمع

قبل 4 سنوات من رحيلها، حلت الفنانة رجاء الجداوي، ضيفة مع الإعلامية راغدة شلهوب من خلال برنامج "فحص شامل"، التي من المفترض أن تطرح فيه الأخيرة العديد من الأسئلة على ضيفتها، وفي نهاية الحلقة يظهر طبيب نفسي يحلل "الجداوي".

وبعد سيل من الأسئلة، منها ما هو متعلق بزوج الراحلة كابتن حسن مختار، وخالتها الفنانة تحية كاريوكا، وعلاقتها بها ورأيها في زملائها بالوسط الفني، حلل الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر رجاء، بأنها شخصية تحترم مواعيدها وتتمتع بدقة عالية في هذا الشأن.

وأكد بحري، أن رجاء الجداوي، تتمتع بمشاعر عالية للغاية، وأن هذه المشاعر بها جزء جينات تربت عليه، وورثته من خالتها تحية كاريوكا، ووالدتها التي أخذت منهن الحنية، والتي نتج عنها الكثير من الأشياء الجميلة، التي عملتها على مدار حياتها.

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وأضاف أستاذ الطب النفسي، أن الفنانة الراحلة كانت تمتلك شخصية محبة للتكافل الاجتماعي، وأنها صاحبة شخصية على حد تعبيره "تعوم مع الظروف وتلعب معاها رغم وجودها ولا تقف صلبة ضد الأمواج".

وأشار بحري، إلى أن رجاء الجداوي كانت تتمتع بقوة انتماء الى خالتها الفنانة تحية كاريوكا وهذا يؤكد تمتعها بالحرية والجراءة وأنها لم تخجل من أنها تربت في منزل الأخيرة بل تتحدث مرارًا وتكرارًا عن أن أجمل ما فيها تعلمته في منزل كاريوكا.

وفسر بحرى، خوف رجاء الجداوي من الثعابين، بأن هذا منطقي مع شخصية كشخصيتها، لأنها عكس الثعبان واضحة وصريحة ولا تجيد النعومة أو التلون.

وأكدت رجاء في نهاية التحليل، أنها تجري تحليل نفسي يوميا بأن تضع نفسها أمامها، لافته إلى أن ذلك ساعدها في منع التراكمات وأنه لا وجود للأعداء في حياتها.

ورحلت الفنانة رجاء الجداوي، أمس الأول، عن عمر ناهز 82 عاما، بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية بعد معاناة استمرت 43 يوما، مع فيروس كورونا المستجد.