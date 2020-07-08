أبرز صيحات موضة والأناقة والتميز لفساتين الزفاف لعروس2021

تكثر الصيحات التي تظهر مع بدء كل موسم من السنة، لكن هذا العام ومع بروز أزمة وباء كورونا لم نجد الكثير من الصيحات التي تخص العروس. ربما عروس 2021 ستكون أكثر تميزاً وأناقة، فهل هذا صحيح؟ إذاً لنقوم بجولة على أبرز صيحات فساتين زفاف عروس 2021:

الأكمام الشفافة

أضيفي لمسة برّاقة وأنيقة إلى فستان زفافك من خلال اعتماد الأكمام الشفّافة المزيّنة، سواء بالأحجار الكريمة أو بالاكسسوارات اللامعة. هذه الصيحة اعتمدها بعض صانعي الأزياء لعروس 2021 فهل أنت من عاشقات هذه الصيحة؟

فساتين زفاف صيحة الكاب:

بأسلوب ملكي للغاية جاءت فساتين الأعراس بصيحة جديدة منفردة، تمثل أميرات القصص الخيالية بفستان الزفاف المرفق معه "الكاب" الناعم، والذي جاء بتصاميم عدة، أبرزها: الكاب التول مع غطاء الرأس، ليكون بديلًا عن طرحة الزفاف، كذلك تصاميم الكاب بربطات أمامية مع خط للرقبة بتصميم الكشكش، يمكنكِ كعروس ارتداؤه وإزالته لتتمتعي بفستانين في فستان واحد كذلك.

تطريزات الورود:

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الورود لطالما ارتبطت بالتصاميم الأنثوية الناعمة، وهي أحد الصيحات التي لا تخرج من الموضة وخاصة موضة فساتين الزفاف مهما تبدلت الفصول، وهذا الموسم قدموها مصمموا الأزياء بأساليب مبتكرة ولافتة حيث شاهدناها بأشكال ثلاثية الأبعاد تمت حياكتها على الفساتين لتبدو وكأنها ورود حقيقة نُثرت على الأقمشة، وبها تضمنين اطلالات ساحرة ورمانسية.

فساتين زفاف متوسطة الطول:

دائمًا يأتي فستان الزفاف طويلًا أو قصيرًا، لكنّ هذا الموسم جاء بطول المتوسط، ويتميز هذا الفستان عن غيره من فساتين الزفاف بتصميمه اللافت، والذي يعود بنا لأناقة الخمسينيات، فإذا كنتِ تحبين التصاميم اللافتة والاستثنائية لتتميّزي بها، ستناسبكِ تلك الصيحة

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