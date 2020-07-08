عبير فؤاد تقدّم نصائحها لمولود 8 تموز وفقًا لأقام الفلك

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.وتقدم خبيرة الابراج عبير فؤاد نصيحة لمواليد 8 يوليو.

شخصية اليوم في علم الأرقام

إذا كنت مولودا في يوم 8 يوليو فإن ذلك يعني أنك بارع في العلاقات والاتصالات ولديك قدرة على التكيف، وعلى الإغراء، أنت حساس لكن حاول أن تسيطر على مزاجك غير الثابت.

نصيحة:

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هذا العام يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، وابحث عن وسيلة للهروب من الحزن طوال العام

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