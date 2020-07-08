الأوردة العنكبوتية تُفسد جمال السيقان

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت بوابة الجمال "هاوت.دي" إن الأوردة العنكبوتية (Spider Veins) تُفسد جمال السيقان وتحرم المرأة من ارتداء الملابس الصيفية القصيرة بسبب مظهرها السيء.

وأوضحت البوابة الألمانية أن الأوردة العنكبوتية هي أوردة متسعة تظهر تحت الجلد باللون الأزرق، مشيرة إلى أن هذه الأوردة الدقيقة المتشعبة تتخذ شكل خيوط الشبكة العنكبوتية وتظهر بالقرب من سطح الجلد؛ لذا يمكن رؤيتها بالعين.

ويمكن إخفاء الأوردة العنكبوتية بواسطة مستحضرات التسمير الذاتي؛ حيث إنها تمنح بشرة الساق سُمرة خفيفة تداري المظهر السيء للأوردة العنكبوتية إلى حد ما.

كما يمكن التخلص من الأوردة العنكبوتية من خلال حَقن الأوردة المتسعة بمادة تؤدي إلى ضمورها.

وقد تمثل الأوردة العنكبوتية مشكلة صحية أيضا؛ حيث إنها قد تكون مؤشرات أولى للإصابة بقصور وريدي، وفي أسوأ الحالات قد تشير إلى نزيف ناجم عن الإصابة بدوالي وريدية. لذا ينبغي على أية حال استشارة الطبيب.

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