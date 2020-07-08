فيديو.. مي حلمي باكية: ناس عايزين يحجزوا على شقتي بسبب 5 ملايين جنيه

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور لا تتعدَ مدته 6 دقائق، ظهرت خلاله الإعلامية مي حلمي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، باكية تروي قصة الحجز على منزلها وممتلكاتها بسبب مبلغ قيمته 5 ملايين جنيه مستحق على زوجها المطرب محمد رشاد.

بدأت مي مقطع الفيديو قائلة: "الفيديو ده أنا عملاه علشان الناس مؤذية ومن غير سابق إنذار، صحيت على مكالمة تليفون على إن في ناس هتدخل شقتي تحجز على ممتلكاتي وحاجتي، علشان عقد تبع رشاد في الغناء، والمبلغ 5 مليون جنيه".

Advertisements

وتابعت "مي": "رشاد عنده 30 سنة هو حاول يوسط ناس كتير، كل همهم يشوفوا محبوس، حقي أخاف على بيتي وعلى حبي، شوفتوا بداية زعلنا وصلحنا ونجاحوا ونجاحنا، كفاية 4 سنين وقف حال فيه، وسنتين ليا".

وأشارت خلال حديثها، "بدعم جوزي وبقول كفاية وقف حال فينا، هتعملو إيه عملك إيه عشان الكره ده سيبنا في حالنا وابعد عن شغلنا ومش هسيب حقنا".

يذكر أن الثنائي تزوجا دون صخب أو تغطية إعلامية، في مارس من العام الماضي، بعدما ألغي الزواج قبلها بمدة، وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأسرتين قبل الفرح بساعات قليلة.