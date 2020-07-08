محمد منير يعتذر للفتيات: رجال مصر لا يعرفون لفظ التحرش الجنسي

علاقات و مجتمع

اعتذر الفنان القدير محمد منير، لكل سيدات مصر عن وقائع التحرش التي يتعرضن لها خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد واقعة الطالب بالجامعة الأمريكية أحمد بسام زكي، وذلك عبر تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال "منير"، خلال تغريدته: "لم تعرف ثقافة مصر ولا رجالها لفظ التحرش الجنسى، وعلى طول تاريخنا كان الرجل المصرى هو مضرب الأمثال فى الدفاع عن كرامة المرأة والاحتفاء بها، أعتذر بالنيابة عن كل رجال مصر الشرفاء لكل بنات مصر".

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كما نشر منير، في وقت سابق لهذه التغريدة، كلمات من إحدى أغانيه "البنات"، والتي تتضمن "في بلدي البنات.. كل البنات تحلم تضوي زي النجوم بتحلم ترفرف زي الرايات، بتقدر تعاند وتقدر تثور، لكن ساعات.. كتير من الساعات... دق الساعات بيجرح حاجات... ويخنق حاجات".

ويستعد الفنان محمد منير، لإحياء حفل موسيقي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، يوم الخميس الموافق 16 يوليو الجاري، في تمام الساعة الـ8 مساء، ويقدم "منير"، في أول حفل له بعد إعادة فتح الدولة لدور السينما والمسارح مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، باقة متنوعة من أعماله الموسيقية الفنية القديمة والحديثة.

وطرحت دار الأوبرا المصرية تذاكر الحفل بفئة واحده فقط بسعر 610 جنيهات، ويمكن حجز التذاكر من خلال الموقع الرسمي الخاص بحجز تذاكر حفلات دار الأوبرا المصرية، أو من خلال شباك التذاكر الخاص بها.