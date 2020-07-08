ما حكم كشف المرأة لقدميها في الصلاة؟.. الإفتاء توضح

فتاوى المرأة

قد تقف بعض السيدات، وهن مكشوفات القدمين خلال الصلاة، وهو ما دفع إحداهن لتوجيه سؤال لدار الإفتاء مفاده "حكم الصلاة والقدمين مكشوفتين".

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وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: إن الاحتياط ستر القدمين أثناء الصلاة.

وأشار أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء اليوم الثلاثاء، إلى أن الإمام أبو حنيفة أجاز كشفهما، ولم يشدد على النساء في ذلك، والأخذ برأيه لا مانع منه.

وكان قد أوضح الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجب على المرأة لبس الجورب أثناء الصلاة، ولا بأس من ارتدائها له؛ فتصح الصلاة به وبدونه.