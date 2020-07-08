بعد فسخ خطبته.. حسن شاكوش يغني أغنية عن الخيانة

علاقات و مجتمع

نشرت إحدى الصفحات التي تحمل اسم مغني المهرجات الشعبية حسن شاكوش، مقطع فيديو له، وهو يقوم بغناء "فيه ايه بينه وبينها" للفنانة آمال ماهر، التي تدور فكرتها حول الخيانة.

وتفاعل العديد من الرواد مع الفيديو، الذي بات يضج بمواقع التواصل الاجتماعي، بين النقد والسخرية، لاختلاف الأغنية عن الأعمال المعهودة التي يقدمها "شاكوش".

الجدير بالذكر، أن المقطع انتشر عقب فسخ خطبة الفنان بوقت قصير.

حيث أعلن والد "منى"، خطيبة مطرب المهرجانات السابقة، مؤخرا، انفصال ابنته عن المغني الشعبي، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وقال حسن عوف العدوي والد الفتاة: "قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله الأمور وضحت فى أولها وسامحينى يا حبيبتى إنى مش إديتك فرصة إنك تاخدى وقتك وتفكرى وقررت فسخ خطوبتك".

وأضاف "العدوي" على صورته مع ابنته التي نشرها: "اللى جاى إن شاء الله أحسن، وربنا يختارلك الصالح".

وعلقت "منة" على الصورة بدورها، لتسجل بذلك أول تعليق لها، حيث كتبت، "لا وقت للأحزان دعنا ننسى أخطاء الماضي ونعمل أخطاء جديدة".

وجاء الإنفضال بعد مرور ما يقرب من 3 أسابيع فقط على الخطوبة، ولم تفصح خطيبة شاكوش حتى الآن عن السبب.

وكان المصور عمر مارو، كشف سابقا عن كواليس خطوبة شاكوش، موضحا أن العروس هي جارته من منطقة "بولاق الدكرور"، وكان مجرد "فوتوسيشن"، دون احتفال بسبب إجراءات الوقاية من كورونا، وزف العروسين في منطقة سكنهم بولاق الدكرور بعد إعلان الخطوبة.