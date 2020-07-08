مي حلمي تتذكر مشوارها مع زوجها محمد رشاد: "معاك بقيت بتاعة الراديو وحسناء الرياضة"

علاقات و مجتمع

تغزلت الإعلامية مي حلمي، في زوجها المطرب محمد رشاد، ووجهت رسالة مؤثرة له، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، متذكرة مشوارهما سويًا.

وأرفقت مي، تعليقًا على الصورة التي شاركتها، قائلةً: "في ضهرك وجنبك واللي يضرك يضرني، واللي يفرحك يفرحني، معاك لآخر يوم في عمري، على الحلوة والمرة واقفة معاك".

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وتابعت الإعلامية قائلةً: "نجحت معاك وكبرت معاك وضحكت وحزنت معاك، عمري ما اسيبك ولا اضيع حب عمري ولا سنين نجاحنا، معاك بقيت بتاعت الراديو وحسناء الرياضة، لفينا العالم وقولنا بكرا يا دنيا نلف الدنيا ولفناها، ونجحنا، أنت سنيني الحلوة، على الحلوه والمرة معاك".

يذكر أن الثنائي تزوجا دون صخب أو تغطية إعلامية، في مارس من العام الماضي، بعدما ألغي الزواج قبلها بمدة، وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأسرتين قبل الفرح بساعات قليلة.