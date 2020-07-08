توقعات الأبراج اليوم 8-7-2020: نصيحة لـ الثور ومفاجأة لـ الأسد

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب horoscope.

برج الحمل

ستجد القليل من الراحة في مشاعرك اليوم، ركز على إنجاز الأمور في روتينك المعتاد.. ضع خطة والتزم بها.

برج الثور

تعامل مع المشاريع التي تحتاج إلى عناية خاصة بشكل أكثر أهمية.

برج الجوزاء

هناك عوائق في طريق عواطفك اليوم.. حاول أن تمسك أعصابك، فالغضب لن يصل بك إلى أي مكان.

برج السرطان

إذا كنت تشعر بالحزن أو الاكتئاب، فمن الأفضل أن تتعامل مع هذه المشاعر بنفسك.

برج الأسد

ستجد أن الانضباط الشديد أصبح مفيدًا اليوم، وستجد أنك تتعامل مع العمل بحماس لا يصدق.. أهدافك ليست بعيدة عن متناول يدك.. حافظ على تركيزك.

برج العذراء

ابحث عن الراحة في عملك اليوم، حاول ألا تنتقد الآخرين كثيرًا.. مثابرتك ستكون مصدر إلهام لهم.

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برج الميزان

كلما أنجزت اليوم أكثر، كلما شعرت بتحسن في نفسك غدًا.

برج العقرب

ركز طاقتك على ترتيب شؤونك المادية، تعامل مع الاستثمارات والتخطيط طويل المدى.

برج القوس

هذا وقت مهم للاستعداد للمستقبل.. لا تخطو خطوة أخرى إلى الأمام قبل أن تعرف أنك على أرض صلبة.. هذا هو الوقت المناسب لتأمين أهدافك.

برج الجدي

قد ينتقدك الناس اليوم، ومن الأفضل أن تسمع ما سيقولونه... كن متقبلاً لتعليقات الآخرين حتى تتمكن من أن تصبح متواضعا.

برج الدلو

ستحتاج إلى أن تحصن نفسك ضد أي انتقادات من الآخرين بل واستغلالها في إنجاز الأمور.

برج الحوت

هذا ليس يومًا للتسلية والألعاب، عليك اتخاذ بعض القرارات التي تتعلق بالأهداف والخطط.