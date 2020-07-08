لا يزيد وزنها عن 60 كيلو.. تعرفي على شروط التقديم في مسابقة ملكة جمال مصر

لايف ستايل

أعلنت الصفحة الرسمية، لمسابقة بنت مصر "ملكة جمال مصر"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فتح باب التقديم للمسابقة، لهذا العام 2020، وملكة جمال مصر للسياحة والبيئة ايكو ايجيبت 2021.

وأوضحت الصفحة، عدة شروط للتقديم، يجب توافرها في المتسابقات، التي جاءت على النحو التالي:

-يتراوح عمرها من 20- 29.

- ألا يكون طول قامتها أقل من 163 سم.

-لا يزيد وزنها عن 60 كيلو.

-تجيد اللغة الإنجليزية.

-تمتلك موهبة

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-أن تتمتع بالثقافة والذكاء والجمال الطبيعي.

-لا يسمح بارتداء الشعر الاصطناعي (اكستنشن).

-لا يسمح بارتداء العدسات اللاصقة.

-يجب ان تلتزم خلال مدة المسابقة.

-الفائزة يجب أن تلتزم خلال العام، وتقوم بعمل الكثير من المشروعات والأعمال الخيرية لصالح مصر.

وأرفقت الصفحة المسؤولة عن المسابقة رابط للفتيات اللاتي تتوافر فيهن الشروط المطلوبة للإرسال من خلاله:

http://miss-egypt.com/miss-egypt-2020-application-2/

الجدير بالذكر، أن آلاء عاطف، استطاعت حصد اللقب خلال العام الماضي، في حفل كبير حضره العديد من نجوم الفن والموضة.