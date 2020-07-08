بعد ربطها بالتحرش.. قصة أغنية سالمونيلا في 6 أشهر جدل "من الإطلاق للحذف"

علاقات و مجتمع

منذ الأيام الأولى من العام الحالي، ظل تميم يونس، متصدر "التريند" بعد طرحه اغنية "سالمونيلا" التي عُرفت بـ"عشان تبقى تقولي لاء"، وفتحت عليه أبواب الانتقادات، من بعض السيدات والحقوقيات، متهمينه بالحث على التحرش، والعنف ضد المرأة.

وعلى الرغم من المطالبات بحذف الأغنية، التي دافع عنها "تميم"، إلا أن اليوم، وبعد مرور 6 أشهر، قرر الفنان حذف الأغنية بالفعل، بعدما عاد الحديث عليها من جديد، عقب أزمة اتهام شاب جامعي بالاعتداء جنسيا على ما يقرب من 100 فتاة، لتقرر بعض الفتيات تسليط الضوء على اغنية "سالمونيلا" متهمة مطبها بمساعدته على التحرش والاعتداء على المرأة.

ويرصد "هن" في السطور التالية قصة الأغنية من الاهتمام بالتحرش للحذف.

إطلاق أغنية سالمونيلا

حالة كبيرة من الجدل أثارتها أغنية "سالمونيلا"، عقب نشرها عبر قناته على يوتيوب، في بداية العام الحالي، لتصبح الأكثر تداولًا عبر منصات "السوشيال ميديا"، لينقسم حولها الرواد بين من رأى أنها أغنية تحمل نوعا جديدا وخارجا عن المألوف من الأغاني، وبين من صنفها من الأغاني التي تشجع من العنف ضد المرأة، وترفع نسب التحرش، بسبب كلماتها.

وواجهت الأغنية انتقادا من بعض الفتيات، فضلًا عن انضمام عدد من الحقوقيات للفريق الذي رأى أن الأغنية تحمل عنصرية وإساءة للمرأة، ليصفن كلماتها بالوسيلة المشجعة لزيادة التحرش الجنسي.

رئيس المركز المصري لحقوق المرأة: "سالمونيلا سيئة ووضيعة"

هاجمت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، حينها، الفنان تميم يونس.

وقالت أبو القمصات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث": "إنني لست من أنصار المنع والوقف، وأنا أفضل أن تترك البضاعة للجمهور لفرزها وتبيان الجيد من الرديء".

وأضافت أن تحرك المجلس ضد الأغنية، جاء بسبب علاقتها بالاعلان العالمي لحقوق الإنسان، موضحةً أنه نص على مبادئ الحريات وخلافه لكنها تنص أيضاً على الفرق بين حرية الإبداع وجرائم الكراهية والأفكار التي تبث العنصرية والتمييز.

وتابعت: "معايير العنصرية والتمييز تنطبق على أغنية سلامونيلا وهي أغنية بسيئة وحقيرة ووضيعة"، متابعةً أن الأكثر إثارة هو تعقيب الفنان على الأغنية: "الهدف هو السخرية من الرجال وأن المطرب داعم للمرأة لكن الكلمات تؤكد بشاعة الأمر من أوصاف".

المجلس القومى للمرأة يطالب بوقفها

أعلن المجلس القومي للمرأة عن تقديم شكوى إلى إدارة موقع "جوجل " لوقف بث الأغنية المتداولة حالياً بعنوان " سالمونيلا " للمطرب تميم يونس.

وقال المجلس: "إن الأغنية تحمل رسالة تهين المرأة وتنتقص من حقوقها، وتشجع على التنمر، وتعد تحريضاً صارخاً على الاعتداء على المرأة، كما تحتوي على عبارات وألفاظ خارجة عن الآداب العامة وتؤسس لجريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الإلكتروني وفقا لقانون العقوبات، والقانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات".

وأكد المجلس، أن الأغنية تمثل إخلالا جسيماً بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني لعام 2017، والذي أصبح ملزماً لجميع الإعلاميين، وبالتبعية للوسائل الإعلامية منذ هذا التاريخ، والذي ينص على احترام الكرامة الإنسانية، وعدم الإساءة لأي فئة من فئات المجتمع.

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ويشدد المجلس على خطورة مثل هذه المحتويات الإعلامية على المجتمع المصري الذي يعاني في الآونة الأخيرة من تحديات تتعلق بمواجهة العنف ضد المرأة بأشكاله المتعددة ومنها التحرش، وعلى الرغم من إعلان صاحب الأغنية أنها جاءت على سبيل السخرية من أنماط العنف الموجه ضد المرأة، إلا أنها جاءت في إطار يبرر العنف المسلط ضدها، ويعتبر استخفافا وتسطيحا بواقع خطير، وقضية مجتمعية، خاصّة أن الأغنية تتناول موضوعا دقيقا تعمل الدولة على مكافحته، وهو العنف الموجه ضد المرأة بجميع أشكاله.

وأضاف المجلس، أن سياسات النشر على المواقع الإلكترونية تنص على الالتزام بعدد من القواعد من أهمها "حظر نشر محتوى يحض على الكراهية ويدعم ويبرر ممارسته ضد أفراد المجتمع".

فنانات تشدن بـ"سالمونيلا" رغم الهجوم

على الرغم من هذا الهجوم من البعض لنصرة المرأة، ظهرت بعض الفنانات اللاتي أعربن عن إعجابهن بها، وبالفيديو الخاص بها.

كندة علوش

عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، تفاعلت الفنانة السورية كندة علوش، مع الأغنية، قائلة: "أغنية تميم يونس، سالمونيلا، حلوة كمزيكا وكلام، وڤيديو كليب ذكي، وأداء تميم رائع، من الشطارة إنك تعرف توصل فكرة عميقة ومهمة من غير فجاجة ومباشرة بذكاء وخفة دم، براڤو"

نيللي كريم

بتعليق بسيط، على مقطع من الأغنية، والذي نشره الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، بعدما ظهر بصحبة "تميم" خلال "الكليب"، قالت الفنانة، نيللي كريم: "لذوذ أوي، بجد برافو".

نجلاء بدر

وعقبت الفنانة نجلا بدر، هي الأخرى على منشور "العسيلي" الخاص بكليب "سالمونيلا" قائلة: "انت مختلف بجد".

تميم يرد على الانتقادات: "بتقولوا أي كلام"

رد تميم على تلك الانتقادات، بصورة ساخرة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة له، وهو يرتدي طوقا من الورد على رأسه، مُعلقًا: "ده منظر واحد بيهاجم المرأة وبيدعوا للعنف، ده انتوا اللي بتقولوا أي كلام".

تميم يحذف الأغنية بعد 6 شهور جدل

في مقطع فيديو قصير، لا يصل لـ8 دقائق، أعلن من خلاله، تميم يونس، اليوم، قراره بحذف الأغنية عبر حساباته، بسبب العودة للحديث عنها من جديد وربطها بأزمة التحرش المتداولة حاليا.

وقال" تميم" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "انا مش مطرب بس حاولت أقدم حاجة بشكل كوميدي، واقول ان ده فعلا بيحصل في الحقيقة، وان اكيد البنات بتعاني منه، مش كل العلاقات بتنتهي في تبات ونبات".

وتابع: "فيه 50% من كلامي صح، و50% لا، وأنا متنازل عن حقي في الـ50%، وهحذف الأغنية، والستات تقدر تشيل اللي مش عاجبها، خلاص الستات شالت سالمونيلا يا جماعة مبروك عليكم".