رسالة مؤثرة من أمينة في ذكرى وفاة شقيقتها: "إحساس بيحرق قلبي"

علاقات و مجتمع

يصادف اليوم، ذكرى وفاة شقيقة أمينة الأولى، وأحيت أمينة ذكراها، بكتابة رسالة أسرية مؤثرة عن فقدانها الأم والأب وأخيرا شقيقتها.

ونشرت أمينة، صورة شقيقتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مصحوبا بكلماتها الرقيقة.

وكتبت المطربة الشعبية أمينة، "ياه يا أختى سنة عدت كأنها يوم، وكأني لسه بسمع وبيجيلى خبر إنك اتوفيتى، زى مكالمة بابا لما اتوفى، ومكالمة ماما لما اتوفت، كل الصدمات دى باخدها عن طريق التليفون".

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وأكملت، "وابدأ رحلة سفرى من مصر إلى إسكندرية وأنا قلبي بيوجعنى قوى وخايفة من المواجهة، مواجهة حد مش هيتحرك ويحضنى ويدفينى، ويشيل من عليا مواجهة حد هيبقى نايم بس أدامى، وأصحيه مابيصحاش مابيقومش يا وجع قلبي عليكم".

وأضافت، "ذكرى وفاتك أنا تعبانة قوى يا عزة، بجد تعبانه وانتى كنتى بتهونى عليا كتير حتى لو بالكلام كل يوم بدعيلكم وبدعيلك قوى كل يوم لازم أبص على رقمك اللى لحد دلوقتى متسجل عندى لدرجة إنى بتصل بيه وعارفة ومتأكده إنك مش هتردى إحساس بجد بيحرق قلبي".

واختتمت حديثها، "أنا متأكدة أنك فى مكان أفضل، ومرضك وصبرك على المرض بالضحكة اللى كانت مابتفارقش وشك، رغم ألمك شفيع ليكى عند ربنا سبحانه وتعالى، الله يرحمك ويغفرلك ويسامحك يا أطيب قلب كان فى الدنيا".

وتفاعل مع أمينة، عدد كبير من متابعيها وجمهورها عبر الإعجابات والتعليقات المواسية لها بسبب وفاة شقيقتها.