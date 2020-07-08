"خلصت مدرسة".. احتفال نسرين أمين بابنتها (صور)

علاقات و مجتمع

تحتفل المدارس عادة، بتخرج طلابها في السنة الأخيرة، بالاحتفالات داخل المدرسة، لكن لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، لغت المدارس كل الاحتفالات.

ولكن الفنانة نسرين أمين، قررت الاحتفال بابنتها "أمينة" على طريقتها الخاصة، وذلك بعدما انتهت من الدراسة في المدرسة، وتستعد للجامعة.

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بالبالونات الهليوم، في حديقة والبيت، احتفلت نسرين أمين مع ابنتها، التي ارتدت ملابس كاجوال، جينز وتي شيرت.