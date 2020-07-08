أيام الطفولة.. دينا رامز تحتفل بعيد ميلاد شيرين رضا وتكشف عن صلة قرابتهما

علاقات و مجتمع

احتفلت الإعلامية دينا رامز، بعيد ميلاد الفنانة شيرين رضا على طريقتها الخاصة، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

حيث نشرت دينا رامز، صورة من الطفولة التي جمعتها بالفنانة شيرين رضا، ولكن تغير ملامح الثنائي كثيرا عن مرحلة الشباب.

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وكشفت دينا رامز، في تعليقها على الصورة صلة القرابة التي تجمعهما، حيث تعد شيرين رضا هي ابنة عم دينا رامز.

قالت دينا في التعليق، "كل سنة وأنت طيبة يا بنت عمي الجميلة، زميلتي في الجرايم بتكبر".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصورة، متفاجئين من صلة القرابة، ومهنئين الفنانة شيرين رضا بعيد ميلادها.