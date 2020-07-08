ماما
للمطبخ النوبي مذاق مختلف، بسبب تنوع الأكلات والمشروبات، التي يشتهر بها أهل النوبة، وفي يوم النوبة العالمي، نقدم لك أشهر أكلاتهم.
الأبريه
تحدثت المصممة النوبية شيماء بشاري، خلال استضافتها في برنامج "باب رزق"، على فضائية "DMC"، عن أشهر أكلات النوبة الرمضانية والتي منها "الأبريه"، وهي عبارة عن أحد أنواع الرقاق الخفيف.
الصلابة
وهي عجينة أشبه بـ "الكريب"، ويتم صنعها على صاج مخصص لها وهي تكون بالحليب والسمنة.
ومن الأكلات الاخرى التي يتميز بها أهل النوبة
عيش الدوكة
إن هذا العيش يتم تحضيره بأبسط المكونات من الدقيق والمياه ونصف ملعقة ملح، ويتم خلط المكونات ووضعها بطاسة تيفال على شكل دائرة وتسويتها من الجانبين وتحضريها فى أقل من 3 دقائق.
الجاكريد
يتم تحضيره من خلال السبانخ وحزمة من الشبت والكسبرة يتم طهى المكونات فى إناء به شوربة دجاج أو لحمة، يضاف إليها الثوم وتترك على النار حتى تغلى ثم يتم فرك الخليط بواسطة "المفراك".
العصيدة
وهي تتكون من الدقيق والماء والملح واللبن، وتستخدم غالبًا فى وجبات الإفطار.
كانت هذه تفاصيل خبر منها "الأبريه والصلابة".. أشهر الأكلات في اليوم العالمي للنوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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