الامارات | رسائل «حب» من الفضاء إلى الموسيقي رينغو ستار

شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل «حب» من الفضاء إلى الموسيقي رينغو ستار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى الموسيقي البريطاني الشهير رينغو ستار، قارع الطبول السابق في فريق «ذا بيتلز»، رسائل «سلام وحب» من الفضاء بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الـ80 أمس.

وكتب نجم البوب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ​​رداً على رسالتين تلقاهما عبر الإنترنت من محطة الفضاء الدولية، ومن مركبة «كوريوسيتي روفر» على سطح المريخ: «يا للروعة، إنها أول (رسالة) سلام وحب من الفضاء الخارجي».

وكان ستار، المولود باسم ريتشارد ستاركي في مدينة ليفربول شمال غرب إنجلترا عام 1940، طلب من الناس الانضمام إلى «لحظة سلام وحب» للاحتفال معه.

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وقال رائد الفضاء الأميركي وقائد محطة الفضاء الدولية كريس كاسيدي في رسالة فيديو من محطة الفضاء الدولية: «أود أنا وزملائي في الطاقم أن نقدم لك خالص التمنيات بمناسبة عيد ميلادك».

يذكر أن ستار كان قد انضم لفريق البيتلز الشهير مطلع ستينات القرن الماضي.

يشار إلى أن بول مكارتني (78 عاماً) هو العضو الوحيد من بين أعضاء فريق «البيتلز» الباقي على قيد الحياة، وكان الفريق الموسيقي الشهير قد تفكك في أواخر عام 1969.

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