الامارات | تهنئة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت مدرسة «أبتاون إنترناشيونال» بمجموعة جديدة من نتائج IB DP مع أكبر مجموعة من المرشحين حتى الآن، متجاوزة المتوسط ​​العالمي للسنة الرابعة على التوالي. وحققت الطالبة الإماراتية مريم أهلي، درجة 43، وهو إنجاز استثنائي، وحصلت مريم على قبول في جامعة جامعة كوليج لندن لدراسة الاقتصاد.. تهنئة من المدرسة والعائلة بهذه الإنجاز. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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