الامارات | 78 قطعة فنية لـ «إرثي» في معرض افتراضي

شكرا لقرائتكم خبر عن 78 قطعة فنية لـ «إرثي» في معرض افتراضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مجلس إرثي للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، معرضاً فنياً افتراضياً يجمع 78 قطعة فنية من المجوهرات والحقائب والديكور والأثاث، وتشكيلة من المشغولات التي تعكس عراقة التراث التقليدي الإماراتي الممزوج بفنيات الحِرف العالمية.

ويهدف المعرض الذي صوّرت أعماله في استديوهات الحمرية، التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون، إلى إتاحة الفرصة لجميع المهتمين بالمجالات الفنية للاطلاع على أعمال ومنتجات المجلس ضمن صالة عرض تحاكي الواقع، لتكون وسيلة مبتكرة يواصل من خلالها عرض أعماله بطريقة آمنة في ظل الظروف الراهنة.

وجاءت الأعمال المشاركة في المعرض نتيجة إبداع أكثر من 40 حرفية ومتدربة من برنامج بدوة للتنمية الاجتماعية التابع للمجلس، إلى جانب مشاركة حرفيين ومصممين وفنانين من الإمارات ودول عدة من بينها فلسطين والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

وأكدت مدير مؤسسة نماء، ريم بن كرم، أن «إنشاء المعرض الافتراضي يندرج ضمن استراتيجية مجلس إرثي المستقبلية والمبنية على الحلول المبتكرة والمتطورة التي تنسجم مع الظروف والتحديات التي يواجهها قطاع الصناعة الإبداعيّة حول العالم»، مشيرة إلى أن التحديات العالمية الحالية كشفت عن حجم مرونة قطاع الفنون وقدرته على التكيف مع المتغيرات بسهولة وسرعة وفاعلية.

وأضافت بن كرم: «نسعى في مختلف البرامج والخطط التي نضعها لاستحداث طرق واعدة ومبتكرة لدعم مجتمع الحرفيات في الإمارات ومواصلة عرض أعمالهنّ الإبداعية على جمهور الفن حول العالم، لهذا ارتأينا فتح نافذة افتراضية مستفيدين مما يتيحه هذا الواقع التقني من خيارات متطورة تسمح للجميع بالوصول للمنتجات واستعراضها بسهولة وبطرق آمنة»، معتبرة أن المعرض سيسهم في التعريف بأثر الاستثمار في التراث المحلي وقدرة الحرفيات المبدعات على تجديده بالتعاون مع مصممين وفنانين عالميين، وإعادة تقديمه بأساليب أصيلة، وفي الوقت نفسه تحمل روح العصر وتعبر عن ثقافته.

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وتنقسم الأعمال التي يضمها المعرض إلى 12 مجموعة، وهي نتاج اثنين من أبرز مشاريع المجلس هما «حوار الحِرف» الذي يقدم أربع مجموعات، و«مختبرات التصميم» الذي يعرض ثماني مجموعات، كل واحدة تضم من ثلاث إلى 10 قطع فنية مصنوعة يدوياً، ويمكن للراغبين في الوصول إليها الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس: www.irthi.com.

ريم بن كرم:

«نسعى في مختلف البرامج والخطط التي نضعها لاستحداث طرق واعدة ومبتكرة؛ لدعم مجتمع الحرفيات في الإمارات».

الأعمال تجمع بين اللمسات الأصيلة وروح العصر.

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