الامارات | 19 ولاية في الجزائر: عقود الزواج معلّقة حتى إشعار آخر

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شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ولاية في الجزائر: عقود الزواج معلّقة حتى إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر عدد من ولاة الجزائر تعليق إبرام عقود الزواج، تفادياً للتجمّعات العائلية، التي تسببت في ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد. وذكرت صحيفة «النهار» في موقعها الإلكتروني، أن ولاة 19 ولاية من أصل 48، بينها الجزائر العاصمة، أصدرت قرارات تقضي بتعليق إبرام عقود الزواج على مستوى مصالح الحالة المدنية في البلدات حتى إشعار آخر.
وحمّل العديد من الجهات مسؤولية تصاعد منحى إصابات فيروس «كورونا» إلى عدم الالتزام بالتدابير الوقائية التي توصي بها وزارة الصحة، منها التجمعات العائلية الناجمة عن الأعراس والأفراح خصوصاً. وسجلت الجزائر حتى، أول من أمس، 959 حالة وفاة، و16 ألفاً و404 إصابات، مقابل 11 ألفاً و884 حالة شفاء، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.
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