ما هو كسر الترقوة وطرق الوقاية من الإصابة به؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يُعد كسر عظام الترقوة من الأعراض الشائعة خاصة لدى الأطفال والشباب، وتكون نتيجة لإصابات وكدمات كالتي تنتج عن السقوط، أو الإصابات الرياضية أو الحوادث.

عظمة الترقوة توجد أسفل الرقبة وترتبط بعظام لوح الكتف من أعلى، ولكن كسرها لا يضر أو يسبب مشاكل أخرى في الذراع أو الكتف على المدى البعيد، وإنما أثناء الكسر قد يعاني المرض من ألم في الكتف وتورم.

ويمكن التحرك واستخدام الذراع والكتف دون ألم، وممارسة الألعاب الرياضية التي لا تتطلب استخدام تلك العظمة، كالجري والسباحة وكرة القدم والهوكي، وذلك بعد حوالي 6 أسابيع من الكسر والعلاج، وذلك وفقاً لموقع "kidshealth".

هل يمكن منع كسر الترقوة؟

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كسور الترقوة تحدث فجأة وبشكل غير متوقع، قد يكون من الصعب منعها، ولكن هناك طرق لتقليل المخاطر:

- عند ممارسة رياضات التشابك البدني، ارتدي جميع معدات الحماية الموصى بها وتعلم التقنيات المناسبة للألعاب الرياضية الخاصة بك.

- الحفاظ على عظامك قوية من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، وتأكد من تناول الكثير من الخضروات والأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د للمساعدة في بناء عظام قوية.

- العمل على مرونة العضلات، لأن ذلك يحافظ على حماية العظام من الكسر، ويمكنك جعل عضلاتك مرنة من خلال تمارين التمديد والإحماء قبل ممارسة الرياضة والتمارين الشاقة.

- معظم عظام الترقوة المكسورة تلتئم بسرعة وبشكل كامل في غضون بضعة أشهر، وتلتئم معظم الكسور جيدًا باستخدام الثلج ومسكنات الألم وجبيرة والعلاج الطبيعي والوقت، لكن قد يتطلب الكسر المعقد إجراء عملية جراحية لإعادة تراصف العظم المكسور.