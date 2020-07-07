8 أطعمة صيفية تحميك من تأثيرات أشعة الشمس الضارة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: تساعد بعض الأطعمة على الوقاية من تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن الشمس، والتي يمكن أن تسبب سرطان الجلد وتلف الخلايا، وتؤثر على صحة العين. اضغط هنا

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