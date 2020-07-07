علامات إذا ظهرت عليك اذهب لطبيبك فورا.. قد تكون مؤشر للإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

غالبا ما تكون علامات السرطان عند الرجال، بسيطة أو مرتبطة بأمراض أو حالات أخرى، وهذا هو السبب في أن الرجال يجب ألا يتجاهلوا أبدا أي أعراض صحية.

فيما يلي بعض علامات السرطان التي يجب الانتباه إليها واستشارة الطبيب فورا، وفقا لما نقل موقع" thehealthy".

1- صعوبة التبول:

إذا كان التبول صعبا باستمرار، أو كان هناك دم في البول أو السائل المنوي، يمكن أن تكون هذه أعراض سرطان البروستاتا.

يقول موشيه شيك، طبيب أمراض الجهاز الهضمي في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في مدينة نيويورك: لسوء الحظ، لا توجد أعراض ملحوظة لسرطان البروستاتا حتى المراحل العدوانية، وأن الكثير يتجاهل هذه الأعراض لمدة تصل إلى ستة أشهر قبل طلب المساعدة، ولكن كلما تحققت من الأعراض سريعا، كان أفضل.

2- تغيرات ملحوظة في الجلد:

الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما أكثر عرضة للوفاة بسبب سرطان الجلد من النساء في نفس الفئة العمرية.

ويقول ريتش فيندير، كبير مسؤولي مكافحة السرطان في جمعية السرطان الأمريكية: إذا لاحظت وجود شامة تصبح أغمق أو أكبر أو ترتفع، يجب استشارة الطبيب فورا، فغالبا ما تكون البقع غير منتظمة الشكل (غير مستديرة)، أو أغمق بشكل ملحوظ في اللون، أو حتى لونين مختلفين بشكل واضح في مكان واحد، حيث يعتبر الورم الميلاني أقل شيوعا بكثير من سرطانات الجلد الأخرى، ولكن من المحتمل أن يكون أكثر فتكا.

ومع ذلك، فإن العديد من الأورام الميلانينية يسهل علاجها، طالما يتم اكتشافها مبكرا.

3- تقرحات أو ألم في الفم:

قرحة البرد التي تلتئم ربما لا تقلق، وألم الأسنان الذي يختفي بعد رحلة إلى طبيب الأسنان لا يقلق ايضا، ولكن إذا لاحظت قروحا لا تلتئم وألما متلازم، أو بقعا بيضاء أو حمراء على اللثة أو اللسان وأي تورم في الفك، فقد يكون ذلك علامة على بعض أنواع سرطان الفم، حيث إن الرجال الذين يدخنون لديهم خطر متزايد للإصابة بسرطان الفم، لذا يجب على المدخنين أن يهتموا كثيرا بالقروح في الفم التي لا تلتئم بسرعة، مقارنة بغير المدخنين.

4- السعال المزمن:

يمكن أن يكون السعال الذي يستمر ثلاثة أسابيع أو أكثر دون أعراض أخرى، مثل البرد أو الحساسية من الأعراض المبكرة لسرطان الرئة، ويمكن أن يؤدي سرطان الدم أيضا إلى أعراض تشبه التهاب الشعب الهوائية.

5- دم في البراز:

يمكن أن تكون البواسير، ولكن يمكن أن تكون أيضا أحد أعراض سرطان القولون.

لذا يجب البدء في الفحص الروتيني عادة في سن الخمسين، ولهذا السبب من المهم زيارة الطبيب لأي أعراض يمكن أن تتحول إلى علامات للسرطان عند الرجال، لأن معظم الأشخاص يطمئنون أنفسهم بأنه لا يوجد شيء خاطئ خاصة الشباب، لكن الدم في حركة الأمعاء ليس طبيعيا أبدا، لذا قم بفحصه.

6- ألم المعدة أو الغثيان:

إذا لاحظت تشنجات مستمرة في المعدة أو بدأت تشعر بالغثيان طوال الوقت، يمكن أن يكون شيئا بسيطا مثل القرحة، ولكنه قد يشير أيضا إلى سرطان الدم أو المريء أو الكبد أو البنكرياس أو سرطان القولون والمستقيم.

7- الحمى أو الالتهابات المتكررة:

إذا لاحظت أنك تمرض أو لديك حمى بشكل متكرر، فقد يكون ذلك علامة مبكرة على الإصابة بسرطان الدم، حيث يؤدي إلى تحفيز الجسم على إنتاج خلايا دم بيضاء غير طبيعية، ما يضعف قدرات الجسم على مقاومة العدوى.

8- صعوبة البلع:

إذا لم يكن التهاب الحلق خطيرا، فيجب أن يكون أحد العلاجات المنزلية لعلاج التهاب الحلق هو كل ما يلزم لتخفيف الألم، ومع ذلك، يمكن أن يكون التهاب الحلق الذي يستمر لبضعة أسابيع ويزداد سوءا أحد أعراض سرطان الحلق أو المعدة، بالإضافة إلى علامة مبكرة على سرطان الرئة.

9- كدمات مفرطة:

إذا بدأت تلاحظ ظهور كدمات طوال الوقت، خاصة في الأماكن مثل، يديك أو أصابعك، قم بزيارة الطبيب، لأنه يمكن أن تكون الكدمات غير العادية أحد أعراض سرطان الدم، وفقا لمراكز علاج السرطان الأمريكية.

10-ا لتعب المستمر:

كل شخص لديه أيام منخفضة الطاقة، ومع ذلك، إذا كنت تشعر بالتعب كل يوم لأكثر من شهر، أو كنت تعاني من ضيق في التنفس عندما لم تفعل ذلك من قبل، فاستشر الطبيب، حيث عادة ما يسبب سرطان الدم والأورام اللمفاوية التعب المستمر.

11- الصداع المزمن:

إذا لم تكن تصاب بالصداع أبدا، ولكن فجأة تجد نفسك تشعر بالألم طوال الوقت، فقد تكون علامة على وجود ورم في الدماغ، والذي يسبب الألم بالضغط على الأعصاب.