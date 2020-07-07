احذر الإفراط في تناوله.. أضرار لا تتوقعها للزنجبيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

يؤدي الإفراط في تناول الزنجبيل إلى التعرض لبعض الأضرار غير المرغوب فيها، رغم الفوائد الصحية التي يتمتع بها، مثل تحسين صحة الهضم ومحاربة التهاب المفاصل والوقاية من السرطان.

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