اللبان الدكر يساعد في علاج 5 أمراض.. هل تمضغه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

يحتوي "اللبان الدكر" على مادة الراتنج وهي عصارة شجرة اللبان "Boswellia" التي تنمو في إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، ويتم استخراج هذه المادة من لحاء الشجرة.

وداخل هذه المادة يوجد حمض يسمي boswellic، الذي يضم خصائص مضادة للالتهابات، ومساهمة في علاج بعض الأمراض التي نذكرها على النحو التالي، وفق ما ذكر موقع "good house keeping".

- التهاب المفاصل

يقلل من التهاب المفاصل كونه يحتوي على أحماض التربين وحمض البوزويك هي أقوى المركبات المضادة للالتهابات، وخاصة المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام.

ويقول الباحثون إن اللبان يمنع إفراز اللوكوترين وهي مركبات يمكن أن تسبب الالتهاب.

- يحافظ على صحة اللثة

يساعد على منع رائحة الفم الكريهة، والحد من وجع الأسنان، والتهابات اللثة، لاحتوائه على أحماض boswellic الذي يحمل خصائص قوية مضادة للجراثيم والتي تساعد على منع وعلاج التهابات الفم.

- يساهم في علاج القناة الهضمية

يعالج اللبان الذكر العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، ويخفف من آلام ومشاكل الجهاز الهضمي مثل الامساك والإسهال وغيرها من الأمراض.

وأظهرت دراسة في عام 2007 أن Boswellia قد يكون أكثر فعالية من العلاج لمرض الإسهال المزمن.

كما يحتوي اللبان الذكر على خصائص مضادة للالتهابات وخاصة الراتنج الذي يجعل القناة الهضمية تعمل بشكل صحيح، ويمنع مرض التهاب القولون التقرحي، وأن مستخلصاته فعالة مثل أدوية المعدة التي تحتوي على مادة الميزالازين.

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- يساعد على علاج الربو

يتعرض مريض الربو للعديد من النوبات التي قد تهدد حياته، وهناك الكثير من الدراسات التي أثبتت أن اللبان الذكر يساهم في تخفيف آلام مريض الربو ويساعد في علاج التهابات القصبة الهوائية.

كما استُخدم الطب التقليدي قديما اللبان الذكر لعلاج التهاب الشعب الهوائية والربو لعدة قرون، حيث تشير الأبحاث إلى أن مركبات اللبان تمنع إنتاج اللوكوترينات، الذي يتسبب في انقباض عضلات الشعب الهوائية، وتحسن من قدرة الرئة والحد من نوبات الربو لدى الأشخاص المصابين بالربو المزمن.

- يساهم في الوقاية من السرطان

قد يساعد اللبان أيضًا في مكافحة بعض أنواع السرطان، لاحتوائه على حمض boswellic الذي يمنع تكوين الحمض النووي في الخلايا السرطانية ويحد من نمو السرطان.

كما أن زيت اللبان يميز بين الخلايا السرطانية والخلايا الطبيعية فيعمل على قتل الخلايا السرطانية فقط خاصة في الثدي والبروستاتا والبنكوياس والقولون والجلد

وفيما يلي الجرعات التي يجب أن يأخذها المريض يوميا للمساعدة في شفائه أو تقليل الأعراض.

الربو: 300-400 مجم ثلاث مرات في اليوم.

هشاشة العظام: 200 ملج، ثلاث مرات في اليوم.

التهاب المفاصل الروماتويدي: 200-400 ملج، ثلاث مرات في اليوم.

التهاب القولون التقرحي: 350-400 مجم ثلاث مرات في اليوم

التهاب اللثة: 100-200 ملج ثلاث مرات في اليوم