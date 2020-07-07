كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:42 مساءً - يُعد اللون الأسود من الألوان المُفضلة للنجمة نيللي كريم، حيث تحرص على الظهور به بشكل مستمر على السجادة الحمراء للأحداث الفنية والمهرجانات العالمية المُختلفة.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" أجمل الإطلالات باللون الأسود لنيللي كريم؛ لتستوحي منها ما يناسبك:



فستان أسود بتنورة شيفون كشكش

فستان أسود بتنورة شيفون كشكش



اختارت نيللي كريم إطلالة أنيقة ومُميزة للظهور بها في جلسة تصوير صيفية، حيث اعتمدت في هذه الإطلالة تنورة من الشيفون بتصميم الكشكش، وتوب أنيقًا باللون الأسود يكشف البطن، في تصميم أشبه بتصميم فساتين راقصات الفلامنجو الإسبانية.

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نيللي كريم بفستان كريب وجاكيت جلد أسود

فستان كريب وجاكيت جلد أسود



أثناء حضورها حفل علامة الأزياء العالمية ديور في دبي، حرصت نيللي كريم على الظهور بفستان أسود أنيق من الكريب، مع جاكيت طويل من الجلد الأسود، في إطلالة أنيقة وراقية تناسب ملامحها الناعمة.

واعتمدت نيللي كريم مع هذه الإطلالة حقيبة سوداء مطرزة صغيرة، مع تسريحة شعر ذات غرة جانبية، ومكياج كلاسيكي بسيط.

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نيللي كريم بفستان أسود من الدانتيل والقطيفة

فستان أسود من الدانتيل والقطيفة



في إحدى إطلالاتها الأنيقة والفخمة على السجادة الحمراء، ظهرت نيللي كريم في دبي وهي ترتدي فستاناً بدون أكمام باللون الأسود، تم تصميمه من أقمشة الساتان والقطيفة، حيث يتكون من تنورة منفوشة مع حزام عريض على الخصر، وصدر مزين بالدانتيل.

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نيللي كريم بفستان أسود بتصميم حورية البحر

فستان أسود بتصميم حورية البحر



تعد هذه الإطلالة من أجمل إطلالات نيللي كريم باللون الأسود، والتي اعتمدت فيها فستاناً بتصميم حورية البحر، ذا أكتاف ساقطة، أبرز جمالها وأناقتها بشكل واضح على السجادة الحمراء لمهرجان دبي السينمائي الدولي.

واعتمدت نيللي كريم مع هذا الفستان حقيبة سوداء أنيقة، وتسريحة شعر مموج ذات غرة جانبية، مع مكياج نيود وسموكي للعينين.

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نيللي كريم ببدلة سوداء ذات أكتاف ساقطة

بدلة سوداء ذات أكتاف ساقطة



في إطلالة مختلفة ومميزة، ظهرت نيللي كريم خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الـ73 مرتدية بدلة سوداء كلاسيكية، ولكن بتصميم جريء وغير تقليدي، حيث تم تصميم البدلة من بنطلون واسع وبليزر بدون أكمام، ذي أكتاف ساقطة؛ لإطلالة أكثر أناقة تناسب بشكل كبير جسم نيللي كريم النحيف.

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نيللي كريم بـJump Suit أسود

Jump Suit أسود



اختارت نيللي كريم تصميمًا أنيقًا لـJump Suit باللون الأسود للظهور به في مهرجان الجونة السينمائي، وهو تصميم بدون أكمام، ذو أزرار ذهبية كبيرة تمتد على جانبي البطن وحتى الأرداف.

واعتمدت نيللي كريم مع هذا التصميم المُميز، حقيبة ذهبية اللون وقلادة ذهبية كبيرة، مع تسريحة شعر مموج.

