إطلالات صيفية تناسب العمل مستوحاة من جيجي حديد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:42 مساءً - جيلينا حديد، المعروفة باسم جيجي حديد، هي عارضة أزياء أمريكية من أصول فلسطينية، وتُعَدُّ الآن من أكثر الشخصيات المشهورة في العالم بأكمله، وتتميز بتنسيقها للأزياء العصرية التي تتبع عند اختيارها أحدث خطوط الموضة، مع مراعاة قوامها ولون بشرتها وشخصيتها. ومن وحيها جمعنا لكُنّ اليوم العديد من الصور للإطلالات الصيفية التي تناسب العمل، والتي قامت بنشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" خلال الفترات الماضية، ويجدر بالذكر أن متابعي جيجي حديد على "إنستجرام" تخطوا ٥٥ مليون متابع.



تنسيقات رسمية باللون البني

تنسيقات رسمية باللون البني



اعتمدت عارضة الأزياء جيجي حديد على عدة إطلالات عملية باللون البني، ومن أحدثها وأكثرها بروزًا نسقت بليزر واسعًا وطويلًا باللون البني الداكن مع بنطال وقميص عمليَّيْن باللون البيج، وأكملت إطلالتها بجوارب طويلة بنية؛ لمظهر محتشم وحيادي، واختارت في الإطلالة الثانية تنورة ومعطفًا ضيق الخصر من الجلد البني المصمم بشكل أنيق وفاخر، وأكملت إطلالاتها بحقيبة وحذاء بوت من ذات القماش البني، وفي خيار عصري؛ تأنقت بجمبسوت رسمي باللون البني المصمم من الأعلى بقصة البليزر ومزين بجيوب وزر ناعم في الخصر، وأكملته بقبعة سوداء مزينة برسوم وحذاء رياضي أسود اللون، وفي المظهر الرابع باللون البني لجأت للقميص البني التقليدي ذي الجيبين والأزرار مع بنطال بيج مزين بحزام وحذاء ذي كعب بدرجة البني الداكنة.

تابعي المزيد: إطلالات جيجي حديد في التنورة.



إطلالات شبابية للعمل

إطلالات شبابية



للإطلالات المناسبة للشابات بمختلف شخصياتهن، ارتدت جيجي بنطالًا وبليزر يكسوهما اللون الفوشيا المصمَّم بشكل تقليدي مع بلوزة زهرية ناعمة، وظهرت بمعطف طويل أحمر مزين بأزرار سوداء مع حذاء وبنطال باللون الأسود؛ لخيار جذاب مفعم بالأنوثة.

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خيارات عصرية بالبليزر

خيارات عصرية بالبليزر



لمُحِبَّات الخيارات العصرية التي اتبعت بها جيجي أحدث خطوط الموضة، نقدِّم لكِ إطلالتها ببنطال وبليزر مصمَّمَين باللون الأبيض المزين بالأزرق مع بلوزة بيضاء ناعمة؛ لإطلالة شبابية مميزة، كما تجمّلت جيجي ببنطال وبليزر واسعين باللون الأبيض المزين بالرسومات السوداء الناعمة؛ لخيار نقي، وتألقت ببنطال وبليزر باللون البيج المزين بالرسومات الحمراء والسوداء الناعمة، وتزينت أيضًا ببليزر وبنطال مصممين باللونين الأحمر والأسود، وقد أكملتهما بتيشيرت أخضر مزين بكتابات؛ لمظهر عصري مميز.

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