موديلات فساتين مطبعة بالورود موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:42 مساءً - كانت نقوش الورود صاحبة النصيب الأكبر خلال عروض الأزياء التي تضمنت انماط الطبعات .

شاهدي أحدث موديلات فساتين مطبعة بالورود والتي جمعناها من عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020.



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فساتين مطبعة موضة 2020 للقصيرات





BADGLEY MISCHKA





احتلت الفساتين المطبعة بشكل عامودي جانب كبير من مجموعات ربيع 2020، أحببنا الفستان الطويل عالي الخصر والذي تميز بالنقوشات صغيرة الحجم من توقيع أليس + أوليفيا Alice + Olivia والفستان متوسط الطول الذي يجمع بين طبعات الورود والخطوط العمودية من توقيع بادجلي ميشكا Badgley Mischka، استعيني بهذه الموديلات لتزيدي من طولك.









فساتين مطبعة آخر موضة للنحيفات





MARA HOFFMAN





استحوذت الفساتين المغلفة بالطبعات الكبيرة والمتداخلة على إهتمام المصممين، قدمت ماركة ريتشارد كوين Richard Quinn فساتين مصممة على طراز الجلباب العربي مزينة بالورود الكبيرة، فيما ابتكرت دار فالنتينو Valentino باقة من الفساتين والقفاطين المشجرة كما أحببنا الفساتين منفوخة الكمين من توقيع مارا هوفمان Mara Hoffman، وكلها موديلات نرشحها بقوة لصاحبات الجسم النحيل.

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موديلات فساتين مطبعة للممتلئات

KATE SPADE





امتلأت مجموعات ربيع وصيف 2020 بموديلات منوعة من الفساتين المطبعة التي تناسب الممتلئات، أحببنا الفستان بالياقة الـ V Neck من توقيع ماركة كيت سبيد Kate Spade والذي تميز بالطبعات الناعمة بالألوان التي تتماهى مع لون الفستان الأساسي وبالتالي فهى من أنسب القطع لصاحبات القوام الممتلئ حيث تساهم في تنحيف الجزء العلوي من الجسم.









نصائح لتنسيق الفساتين المطبعة



CAROLINA HERRERA





1- تفادي إعتماد الحقائب والأحذية المنقوشة مع الفساتين المغطاة بالطبعات حتى لا تفسدي اطلالتك بالمبالغة.

2- الحقائب الجملي والبيضاء تتناسب كثيرًا مع مختلف النقوشات والألوان.

3- الصنادل البلاتفورم ستمنحك مزيد من الطول وستؤمن لكِ طلة صيفية مريحة.

4- تجنبي إرتداء القلادات مع الفساتين المشجرة واستبدليها بالأقراط المتدلية وأقراط الهوب الرائجة.

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