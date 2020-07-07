تنسيقات صيفية للمحجبات من شيرين أنور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:42 مساءً - شيرين أنور، إحدى المؤثِّرات المصريات على مواقع التواصل الاجتماعي، تهتم باختيار أزيائها بمواكبة خطوط الموضة وتقديم النصائح المختلفة للتنسيقات المناسبة للمحجبات، عبر حسابها الرسمي في موقع اليوتيوب، ومن وحيها جمعنا لكنّ عدة خيارات محتشمة بأساليب متنوعة مناسبة للمحجبات، فنسقي ملابسك على غرارها.



طرق ارتداء السالوبيت للمحجبات

السالوبيت



برزت صيحة السالوبيت خلال الفترات الماضية بشكل واضح، وعن شيرين أنور؛ فقد نسقت السالوبيت الجينز مع بلوزة قطنية بيضاء برسومات كرتونية وحجاب أبيض؛ لإطلالة شبابية، واختارت السالوبيت الأخضر المزين برسومات وأزرار بيضاء مع بلوزة بيضاء مزينة بمطاط في الأطراف وحجاب أبيض، وتكمل شيرين إطلالاتها بالسالوبيت مع الأحذية الرياضية والحقائب العصرية المناسبة للشابات.

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إطلالات الفساتين الصيفية

الفساتين الصيفية



تفضِّل الكثيرات من الفتيات ارتداء الفساتين الصيفية بالألوان الفاتحة والأقمشة الباردة خلال الفترة الحالية، وعن شيرين؛ فقد ظهرت بفستان أبيض مزين بخطوط خضراء وزهرية، وارتدت فستانًا أبيض مكسوًّا بالزهور الملونة مع حجاب حيادي، وأطلَّت بفستان أبيض مزين بالسماوي والزهري؛ لإطلالة أنثوية، ولفساتين مناسبة للشاطئ؛ تأنقت بفستان سماوي مزين بحجاب ملون، وتجملت بفستان بنفسجي مزين بدوائر وأكمام بيضاء؛ لمظهر أنثوي مميز.

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تنسيقات بالبنطال الواسع

البنطال الواسع



لصيحة البنطلونات الواسعة، تزينت شيرين ببنطال زيتي واسع مع بلوزة صفراء وحجاب أبيض مزين برسومات، وجمعت بين الحجاب والبنطال الواسع بدرجة مميزة من الزهري، وأكملته ببلوزة كحلية مرسومة بالزهور الزهرية؛ لتُضفي على إطلالاتها مظهرًا أنثويًّا جذابًا بأسلوب محتشم مناسب للشابات.

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صيحة الحجاب مع القبعة من شيرين أنور

صيحة الحجاب مع القبعة



برزت خلال الفترة الماضية صيحة الحجاب مع القبعة، وعن شيرين أنور؛ فقد اعتمدت هذه الصيحة مع الفساتين الصيفية، كارتدائها لفستان زهري مصمم بموديل ناعم ومزين بالدوائر البيضاء مع حجاب أبيض وقبعة بيضاء مزينة بقماش مزين بالزهور؛ لإطلالة أنثوية، وطبقت هذه الصيحة أيضًا بأسلوب أنثوي، حيث ظهرت بفستان زهري ناعم مزين بمطاطات مع حجاب زهري وقبعة من القش.

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خيارات كاجوال للمحجبات

خيارات كاجوال



تعتمد الفتيات المحجبات على التنسيقات الكاجوال في مشاويرهن اليومية، ويظهرن بقطع بسيطة ومحتشمة، وعن شيرين؛ فقد نسقت بنطال الجينز الأسود مع تيشيرت أبيض ومعطف أبيض صيفي مزين بالأسود والزهري؛ لإطلالة شبابية، واختارت بنطال الجينز الرمادي مع بلوزة زهرية أنيقة بموديل ناعم، وتألقت بتنورة زرقاء بليسيه وبلوزة بيضاء مزينة برسومات ملونة؛ لخيار صيفي أنيق، وتجملت ببنطال بيج مع بلوزة حمراء مزينة بأزرار وحزام باللون البيج؛ لمظهر حيادي جذاب.