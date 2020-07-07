كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:42 مساءً - إنّ أقنعة الوجه المصنوعة من البيض تكون فعالةً جدًّا؛ حيث إنّ بياض البيض يساعد على تفتيح وشدّ الجلد، في حين أنّ صفار البيض غني بفيتامين A الذي يساهم في علاج الكثير من مشاكل البشرة، ويحتوي أيضًا على البروتينات والمواد المغذية، فإليكِ فيما يلي فوائد صفار البيض العديدة مع الخلطات التي يمكنكِ استعمالها.



فوائد صفار البيض للبشرة

فوائد صفار البيض للبشرة



لصفار البيض فوائد عديدة للوجه، منها تنعيم البشرة وإغلاق وتقليص المسام وعلاج البشرة الدهنية بامتصاص الزيوت الزائدة فيها وتجديدها، إضافة إلى مساهمته في إزالة حب الشباب والندبات، وإزالة انتفاخ وسواد أسفل العيون، وشدّ المسام وجلد الوجه، كما يساعد على إزالة الرءوس السوداء وتأخير الشيخوخة المبكرة وإخفاء التجاعيد والخطوط الدقيقة التي قد تظهر في الوجه، ويُعد صفار البيض علاجًا للجفاف والتشققات، لكونه يعمل على زيادة نعومة البشرة وإزالة عيوبها، وتحسين ملمسها ومنحها النضارة، ويساهم صفار البيض في إزالة البقع الداكنة وتبييض البشرة وتخليصها من البكتيريا والجراثيم التي تتعرّض لها خلال اليوم بشكلٍ فعّال، ويَحمي البشرة من الجراثيم التي تُسبّب الأضرار والمشاكل المختلفة لها، ويُستخدم صفار البيض كمقشّر طبيعي للبشرة، ويُخلّصها من الخلايا الميتة من الخارج، وحتى تلك الموجودة في الطبقات العميقة منها.

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قناع صفار البيض لترطيب البشرة

قناع صفار البيض لترطيب البشرة



يُغذي صفار البيض البشرة، ويجعلها ناعمة ورطبة، ويعدّ هذا الماسك علاجًا جيدًا للوجه، ويمكن استخدامه من حين لآخر عندما لا يتوفر الوقت الكافي للعلاجات المعقدة، ولعمله عليكِ جلب بيضة واحدة وأخذ الصفار منها ووضعه على الوجه بعد تنظيفه وتجفيفه، ومن ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.



قناع صفار البيض والأفوكادو لحب الشباب

قناع صفار البيض والأفوكادو لحب الشباب



تعمل المغذيات الموجودة في صفار البيض على تغذية وترطيب البشرة الباهتة، ويُساعد الأفوكادو على ترطيب البشرة الجافة بسبب الدهون الصحية الموجودة فيه، وهذا ما يؤدي إلى جعل البشرة ناعمة وسلسة، وإضافة لبن الزبادي إلى القناع يساعد على إزالة البكتيريا المسبِّبة لحب الشباب؛ لكونه مضادًّا للبكتيريا، ولتطبيقه ضعي ربع حبة من الأفوكادو الناضج في وعاء، وقومي بهرسه للحصول على عجينة ناعمة، ثم امزجي الأفوكادو مع صفار بيضة واحدة وملعقة صغيرة من الزبادي مع بعضها حتى يصبح المزيج ناعمًا، وافردي المزيج على الوجه باستخدام أطراف الأصابع النظيفة، وذلك باستخدام حركات دائريّة، واتركيه على الوجه مدّة 15 دقيقة أو حتى يجفَّ، ثم اغسلي الوجه باستخدام الماء الدافئ.

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قناع البيض والزبدة والمانجو لعلاج الحساسية

قناع البيض والزبدة والمانجو لعلاج الحساسية



تحتوي الزبدة وفاكهة المانجو على فيتامين أ، الذي يساعد على شفاء حروق الشمس والجروح الجلدية والحساسية، ولعلاج هذه المشاكل يمكنكِ تطبيق هذا القناع بسهولة، من خلال تقشير ربع حبة من المانجو وتقطيعها لقطع صغيرة، وإضافة صفار بيضة واحدة إليها، مع ملعقة كبيرة من الزبدة الخالية من الملح، ومزجها بالخلاط حتى يتمَّ الحصول على عجينة ناعمة تضعينها بلطف على الوجه والرقبة النظيفتين، وذلك باستخدام أصابع اليد، ثم اتركي المزيج على البشرة لمدة 15 دقيقة، واغسلي البشرة باستخدام الماء الدافئ، ثمّ اغسليها بالماء البارد، وجففي بشرتك جيدًا باستخدام منشفة ناعمة، ثم ضعي مُرطبًا مناسبًا لبشرتك.



قناع صفار البيض وزيت الزيتون لترطيب الوجه

قناع صفار البيض وزيت الزيتون لترطيب الوجه



يُعدّ ماسك الوجه المُكوَّن من صفار البيض وزيت الزيتون من الماسكات البسيطة والمُرطبة، ويمكن القيام به قبل وقت النوم بكل سهولة، ولتطبيقه امزجي صفار البيضة وزيت الزيتون في وعاء، وضعي المزيج على الوجه والعنق، وغطي البشرة بمنشفة دافئة قليلًا لمدّة تتراوح بين 5-10 دقائق، ثم اغسلي الوجه والرقبة بالماء الدافئ.



قناع صفار البيض والعسل وزيت اللوز لحب الشباب

قناع صفار البيض والعسل وزيت اللوز لحب الشباب



يُعَدُّ العسل في ماسك صفار البيض مضادًّا طبيعيًّا للبكتيريا، بما فيها تلك المسبِّبة لحب الشباب، بينما يُعد زيت اللوز في هذا الماسك علاجًا لحب الشباب والجلد الجاف أو المتقشّر، كما أنه يغذي ويجدد جميع أنواع البشرة، ولعمله ضعي صفار بيضة واحدة في وعاء مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز وأخرى صغيرة من العسل الطبيعي، واخفقيهما معًا للحصول على مزيج ناعم، ثم افرديه على الوجه باستخدام أصابع اليد النظيفة، وذلك من خلال حركات دائرية، واتركيه على البشرة مدّة 15 دقيقة، مع محاولة عدم تحريك الوجه في هذا الوقت، ثم اشطفي بشرتك بالماء الدافئ.



قناع صفار البيض والموز وزيت الزيتون



يساعد قناع صفار البيض وزيت الزيتون والموز على ترطيب البشرة وتغذيتها، كما أنّه يقلّل من ظهور الرءوس السوداء وحبّ الشباب، وعن طريقة عمل هذا القناع فيمكنك إحضار صفار بيضة واحدة وموزة مهروسة وملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، ومزج جميع المكونات معًا للحصول على مزيج متناسق وناعم، والاستعداد لوَضع الماسك على الوجه، وذلك من خلال غسل الوجه بالماء الدافئ؛ للمساعدة على فتح المسام وإزالة المكياج في حالة وجوده على الوجه، ثم وضع القناع على الوجه، وذلك باستخدام الأصابع أو قطعة من القطن، أو القماش، ويجب تَجنُّب وضعه على المناطق المحيطة بالأنف أو على الفم والعينين؛ لعدم تعرضهما للحساسية، وتَرْك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة، وإبقاء الرأس إلى الخلف؛ لمنع المزيج من التساقط، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر، وجففيها بلطف باستخدام منشفة ناعمة ونظيفة، لكن يجب عدم فرك البشرة بشدة بعد وضع هذا القناع.

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