كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:42 مساءً - يتميز جل الصبار بفوائده الصحية المتعددة، التي لا يمكن إغفالها، فهو مضاد للأكسدة، وكذلك للالتهابات والبكتيريا.

ويمكن استعمال جل الصبار بعدة طرق علاجية للبشرة، كما أنه له عدة آثار جانبية يجب أخذ احتياطاتنا منها عند استخدامه موضعيا، فقد يسبب تهيج الجلد.

وخلال السطور التالية؛ يقدم لك "الخليج 365. نت" فوائد جل الصبار للبشرة، ويوضح عدة استعمالات لجل الصبار؛ جسبما ذكرت سميرة الكيلاني، خبيرة الاقتصاد المنزلي.



أولا: فوائد جل الصبار للبشرة

فوائد جل الصبار للبشرة



هناك عدة فوائد لجل الصبار، إذ يمكنه علاج الكثير من المشكلات المرتبطة بالبشرة، وهي كالآتي:

1- يعالج جفاف البشرة ويسهم في ترطيبها؛ حيث يحتوي على نسبة عالية من الماء.

2- يساهم في تقشير البشرة.

3- يمكنه معالجة الجروح.

4- يساعد جل الصبار في تفتيح البشرة ومقاومة التجاعيد؛ إذ يحتوي على فيتامينات سي وأ وهـ، وجميعها مضادات أكسدة قوية.

5- يعالج مسامات البشرة الواسعة.

6- يساعد في علاج الخطوط أو التجاعيد الرفيعة التي يمكن ظهورها على الوجه.

7- يخفف من البقع الداكنة.

8- يساعد في الالتهابات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.

9- يساعد جل الصبار على إزالة الشعر.

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ثانيا: وصفات طبيعية لجل الصبار



هناك عدة استعمالات عديدة لجل الصبار، ونقدم لك 4 وصفات طبيعية له، يمكنك الاستفادة منها في معالجة بعض مشاكل البشرة.

1- يمكنك إزالة خلايا الجلد الميت بجل الصبار، ومعالجة البثور السوداء، باستخدامه كمقشر للبشرة، وذلك بمزجه بالسكر والليمون.



2- يمكنك تفتيح البشرة وإزالة الخطوط والتجاعيد الموجود بها، بإضافة 3 ملاعق من جل الصبار مع بياض بيضة واحدة، وتركهم على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم غسله جيدا.



3- يمكنك عمل صنفرة للبشرة وإزالة الجلد الميت، بمدمج ملعقتين من السكر مع جل الصبار.



4- يمكنك التخلص من البقع الداكنة كالنمش والهالات السوداء، بدمج جل الصبار مع زيت الليمون وزيت اللوز الحلو يوميا، ومن الضروري غسل الوجه جيدا قبل القيام بذلك.

5- للحصول على ملمس طبيعي للبشرة وغلق المسام الواسعة، يمكنك إضافة الشاي الأخضر مع حل الصبار، ووضعه على البشرة لمدة 15 دقيقة، ثم غسله جيدا.