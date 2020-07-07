اعتني بأظافرك خلال فصل الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:42 مساءً - في فصل الصيف تكثر المناسبات والانشغالات التي تمنعكِ من العناية بجمالكِ بشكل منتظم. إلا أن أظافركِ بحاجة إلى بعض الاهتمام منكِ لكي تحافظ على صحتها في هذا الفصل خاصة أن هناك تغيرات مناخية وعوامل خارجية كثيرة ستؤثر بها.

في ما يأتي بعض النصائح للحصول على أظافر صحيّة متألقة بأجمل ألوان المناكير في فصل الصيف:

رطّبي أظافرك

رطبي يديك



تتعرّض الأظافر، تماماً كالبشرة، إلى أضرار أشعة الشمس. وفي فصل الصيف تمضين وقتاً طويلاً، سواء على الشاطئ أو خلال نزهاتك ِالنهارية، تحت أشعتها الحارقة. وإذا لم تغذي أظافركِ وتحميها فسوف تتعرّض للجفاف والتصدّع.

رطّبي أظافركِ دائماً بالزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند وزيت اللوز، وبواسطة كريمات اليد الغنيّة بهذه المكوّنات وبالفيتامينات.

حافظي على أظافر قويّة



بسبب تعرّضها لمياه الكلور والشمس والهواء، تصبح الأظافر في فصل الصيف ضعيفة وقابلة للكسر. يجب عليك ان تبدأي بتعزيز متانة أظافركِ وتمنحيها القوّة والدعم كي تواجه العوامل الخارجية التي تهدّد صحّتها. استخدمي الزيوت الطبيعية بشكل مستمر واختاري كريمات مغذيّة تحتوي على فيتامينات تزيد من قوّتها. كما بإمكانكِ أن تتناولي بعض المكمّلات الغذائية المتوافرة في الصيدليات والتي تكون مخصّصة لتعزيز قوّة الأظافر.

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قلّمي أظافرك بذكاء

ابردي أظافرك

إذا كنت تعانين من مشكلة تكسّر الأظافر المتكرّرة، ننصحكِ باختيار شكل أظافر يحميها من التقصّف والتصدّع. الأظافر الطويلة جذابة للغاية ولكنها ليس عملية في فصل الصيف لأنها تميل إلى الكسر بسهولة. قلّمي أظافركِ حتى تكتسب طولاً متوسطاً مائلاً إلى القصير، يمكنكِ التحكم به، كما يمكنكِ أن تختاري تقليمة الأظافر المستديرة.



لا للأسيتون

انتبهي من الأسيتون

اختاري مزيل طلاء أظافر يحتوي على الزيت وابتعدي عن الأسيتون لأنه ضار جدًا، خاصة أنه خلال الصيف سوف تميلين إلى تغيير لون المناكير بشكل يومي تقريباًً. يؤدي استخدام الأسيتون إلى إضعاف الأظافر وإصابتها بالجفاف وبالتالي إلى تشقّقها. لذا عليكِ استبداله بمزيل طلاء بتركيبة الزيت، فعاّل جداً ويحافظ في الوقت نفسه على صحة أظافركِ.

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