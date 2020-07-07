كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:42 مساءً - لزيت الذرة عدة استخدامات جمالية، إذ يساعد في العناية بصحة الشعر وحيويته، نظرا لاحتوائه على مركبات مفيدة تغذي الشعر، بجانب مركبات أخرى مفيدة للصحة بشكل عام.



ويمتلك زيت الذرة فوائد عديدة للشعر، فهو يلعب دورا أساسيا في الحفاظ على بصيلات الشعر، ويسهم في نموه بشكل أسرع، ويمنحه لمعانا وقوة، فضلا عن أنه يساعده على التخلص من القشرة التي تسبب إزعاجا كبيرا لكثير من النساء.



وخلال السطور التالية؛ يقدم لك "الخليج 365. نت" فوائد زيت الذرة للشعر الخشن:



1- نعومة الشعر

نعومة الشعر



يلعب زيت الذرة دورا فعالا في نعومة الشعر الجاف والخشن، وذلك بتدليك فروة الرأس بزيت الذرة الدافئ، ثم تغطيته منشفة مبللة بماء دافئ، بعد عصرها جيدا، حيث يتم تركها فوق فروة الرأس لمدة 10 دقائق.



وللحصول على شعر ناعم وجذاب، عليك تكرار هذه العملية عدة مرات، وغسل شعرك بالماء والشامبو.

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2- ترطيب الشعر

ترطيب الشعر



يساعد زيت الذرة على ترطيب الشعر الخشن، بعد القيام بتدليك فروة الرأس بزيت الذرة، ووضع منشفة مبللة بماء دافئ وعصرها، ثم تركها على فروة الرأس لبضع دقائق.



وبعد ذلك؛ قومي بغسل شعرك جيدا بالماء والشامبو وزيت الزيتون، وستجدين نتيجة مذهلة، حيث سيصبح شعرك رطب ولامع.



3- تنشيط الدورة الدموية

تنشيط الدورة الدموية



يسهم زيت الذرة في تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس، بعد تدليكها جيدا بزيت الذرة، ويفضل تكرار هذه العملية مرة أسبوعيا.



وبعد الانتهاء من تدليك الشعر بزيت الذرة، قومي بوضع منشفة مبللة بماء دافئ، لبضع دقائق، ثم اغسلي شعرك جيدا، للحصول على نتيجة جيدة.



وصفات من زيت الذرة للشعر الخشن





إذا كنت تتمتعين بشعر خشن، يمكنك الاستعانة بالوصفات التالية للحصول على شعر ناعم ورطب ولامع:



- بطريقة بسيطة، يمكنك تدليك فروة رأسك وكذلك الأطراف بزيت الذرة الدافئ، ثم ضعي منشفة مببلة بالماء الدافئ، وتركها لدقائق، وغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو الخاص بك.



- ويمكنك إضافة زيت الذرة إلى الشامبو أو البلسم، ومزجهما ببعض جيدا، وعند الاستحمام احرصي على وضع الشامبو أو البلسم بكامل فروة رأسك والأطراف.

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