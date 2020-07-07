على أغنية 3 دقات.. تامر حبيب يتغزل في شيرين رضا: أجمل عرايس البحر والبر والجو

علاقات و مجتمع

علاقة صداقة من نوع خاص، تجمع بين السيناريست تامر حبيب والفنانة شيرين رضا، حيث يترافقان خلال المناسبات والاحتفالات بين الحين والآخر.

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وعلى طريقته الخاصة، احتفل بعيد ميلادها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من خلال مقطع فيديو مجمع على أغنية "3 دقات"، للفنان أبو، يجمع بين صورهما.

وأرفق حبيب تعليقًا، عايد من خلاله شيرين، متغزلًا بها قائلًا: "كل سنة وأنت أحلى حاجة في حياتي، يا أحلى من كل عرايس البحر والبر والجو".

يذكر أن شيرين رضا، هي الزوجة السابقة للفنان عمرو دياب، وأم ابنته الأولى "نور".