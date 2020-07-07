أرملة الشهيد الشبراوي: "نمت وصحيت قالولي إنك استشهدت"

علاقات و مجتمع

أحيت المهندسة ندى حسن، أرملة الشهيد البطل أحمد عمر الشبراوي ذكرى وفاة زوجها البطل الذي استشهد بحادث كمين البرث 7/7/2017.

وكتبت أرملة الشهيد عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك": "أنا نمت وآخر كلامي معاك خدي بالك من نفسك ومن عمر واتفقت معايا أروح أأكل عصافيرك الصبح وأصورهوملك كالعادة.. صحيت علي اتفاقنا قالولي إنك استشهدت"، "شبراوي في القلب.. عسي أن تجد جنتك التي فتشت عنها دوما.. أذكروه بدعوة لعلكم إلي الله أقرب".

الشهيد البطل الرائد أحمد عمر الشبراوي، كان قائد السرية بالكتيبة 103 صاعقة، مع الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، ورافقه للشهادة في حادث كمين البرث في 7 يوليو 2017، وسبق له الخدمة مع الشهيد البطل العقيد أركان حرب رامي حسنين في الكتيبة 103 صاعقة أيضًا حتى نال الشهادة وخلفه الشهيد أحمد منسي.

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الشهيد البطل الرائد أحمد عمر الشبراوي من مواليد مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وولد في شهر أكتوبر من 1986، والتحق بالكلية الحربية وتخرج منها عام 2007، ضمن الدفعة 101 حربية تخرج برتبة ملازم مباشرة ليلتحلق بالكتيبة 103 صاعقة بسيناء، وهي أول كتيبة يخدم بها الشهيد، وشاء القدر أن تكون هذه الكتيبة هي التي سيختتم حياته بها.

البطل تم ترشيحه من قيادة وحدات الصاعقة للحصول على فرقة لمكافحة الإرهاب الدولي، وبالفعل تقدم لها ليقضي فترة 6 أشهر من التدريبات الشاقة واجتازها بنجاح، وحصل على هذه الفرقة في نهاية عام 2010، واختير لتفوقه بها ضمن مجموعه من الضباط للعمل بوحدات القوات الخاصة "الوحدة 777 قتال"، نظرًا لتفوقهم الأدائي والمهاري والدقة العالية في تنفيذ الأعمال والاقتحامات المطلوبة.

في بداية عام 2011 كانت أول فترة خدمة للشهيد في الوحدة 777 قتال، وفي ثورة يناير 2011 كان للشهيد دور كبير خلال هذه الفترة، فكان ضمن قوات التأمين والاقتحام للوحدة 777 قتال، والتي تقوم بتأمين المنشآت الحيوية والهامة في مصر.

وحصل الشهيد الشبراوي على عدة فرق أثناء وجوده بالوحدة 777 قتال، لشغفه الدائم بتطوير الذات، وتم ترشيحه للسفر إلى إيطاليا كمأمورية عسكرية وحصل على عدة تكريمات خلال فترة عمل بالـ777 من قيادة الوحدات، كما حصل على مركز أول بالقوات المسلحة بالرماية والضاحية لمسافات طويلة، وفي نهاية عام 2013 اختير ومجموعة من الضباط للعودة لسيناء، ولم يتردد الشهيد لحظة في تلبية نداء الوطن، ليواجه الإرهاب بسيناء حتى نال الشهادة في موقعة البرث.

الشهيد الشبراوي كان متزوجا من المهندسة ندى حسن ولديه طفل اسمه عمر، ثم استشهد تاركا زوجته حاملا في الشهر السادس، لتلد طفلة لم تشاهد والدها ولم يشاهدها والدها ولو لمرة، واسمتها والدتها "تالين" وفقا لرغبة والدها الذي كان ينتظر قدوم طفلته بشغف منذ علم أن زوجته تحمل في ابنة.