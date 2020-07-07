دخلت في غيبوبة 9 أيام.. وفاة امرأة "لحستها" قطة

علاقات و مجتمع

في حادثة غاية في الغرابة، أعلنت وسائل إعلام أسترالية، وفاة سيدة متقاعدة بعد أن قامت قطة منزلية بـ "لعق" يديها.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، نقلا عن وسائل إعلام استرالية، قال أطباء مسعفون في مدينة ملبورن، إنهم عثروا على المصابة وهي فاقدة الوعي وعلى يدها سحجة صغيرة وآثار لعاب القطة.

وأضاف الأطباء أن بكتيريا موجودة في لعاب القطة تسببت للمرأة بالتهاب سحايا بكتيري المنشأ، مما أدخلها في غيبوبة امتدت لتسعة أيام قبل أن تفارق الحياة مساء الاثنين.

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والتهاب السحايا وفقا للموقع الطبي مايو كلينيك، هو التهاب الأغشية (السحايا) المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، ويحفز التورم من التهاب السحايا عادة أعراضًا مثل الصداع والحمى والعنق المتصلب.

وأغلب حالات التهاب السحايا في الولايات المتحدة تنتج عن عدوى فيروسية، ولكن العدوى البكتيرية والطفيلية والفطرية هي مسببات أخرى، بعض حالات التهاب السحايا تتحسن دون علاج في غضون عدة أسابيع وحالات أخرى يمكن أن تكون مهددة للحياة وتتطلب علاجًا طارئًا بالمضادات الحيوية.

أما عن أعراضه وفقا للموقع الطبي فهى قد تتشابه مع أعراض الإنفلونزا وقد تتطور الأعراض على مدار عدة ساعات أو بضعة أيام.

تتضمن العلامات والأعراض المحتملة في أي فرد تجاوز عمره عامين حمى شديدة مفاجئة وتيبس الرقبة وصداعًا شديدًا يبدو مختلفًا عن الصداع العادي وصداعًا مصحوبًا بالغثيان أو القيء الارتباك أو صعوبة التركيز النوبات النعاس أو صعوبة الاستيقاظ وحساسية للضوء فقدان الشهية والعطش والطفح الجلدي (في بعض الأحيان، مثل التهاب السحايا بالمكورات السحائية)