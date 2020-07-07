سوزان نجم الدين تتعرض للهجوم بعد نعيها والدة حمادة هلال

علاقات و مجتمع

قبل أسابيع أعلن الفنان حمادة هلال عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تعرض والدته لوعكة صحية، حتى استرد الله آمانته، بوفاتها صباح اليوم الثلاثاء.

تحولت حسابات نجوم ونجمات الفن، دفترًا لتقديم التعازي، لوفاة والدة الفنان، وكان من بينهم الفنانة سوزان نجم الدين، حيث شاركت صورة تجمعها بالفنان حمادة هلال، عبر حسابها وهو يحتضنها، من العمل الدرامي الذي شاركته به وجسدت دور والدته خلاله.

وأرفقت تعليقًا على الصورة، وهى تنعيه لوفاة والدته، "ربنا يرحم والدتك ياروح قلبي ويصبّرك على فراقها، كانت ست عظيمة وطيبة ومؤمنة وحنينة.. حزنك حزننا.. ومُصابك مُصابنا".

وتابعت بالدعاء لها، "ربي أرحمها وأغفر لها وأسكنها في فسيح جنانك، وصبّر أهلها وذويها يارب العالمين، اللهم آمين".

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سوزان نجم الدين تتعرض للانتقاد والهجوم

الصورة التي شاركتها الفنانة، وضعتها في سيل من الانتقادات والهجوم، حيث تلقت العديد من التعليقات التي ترفض مشاركتها لهذه الصورة، وكان من أبرزها، "تضربي على هيك صورة مو وقتها بنوب، هلا أنت عم بتعزيه ولا هوا بعزيكي، طب وانتي شايفة إن دي صوره مناسبة، أيه علاقة الصورة بالعزاء".

وفاة والدة حمادة هلال

وتوفيت والدة المطرب حمادة هلال، صباح اليوم، داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد صراع مع مرض السرطان.

وشُيعت جنازتها، ظهر اليوم، داخل مقابر العائلة.