الامارات | فنانة توثق تعرضها للتحرش: إفضحيهم ولاتسكتي عن حقك

شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة توثق تعرضها للتحرش: إفضحيهم ولاتسكتي عن حقك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثقت الممثلة المصرية هنا الزاهد في ساعة متأخرة من ليلة أمس، تفاصيل تعرضها للتحرش في إحدى الشوارع الرئيسية في مصر، ونشرتها بالفيديو، عبر خاصية "الستوري" المتاحة على حسابها الشخصي على " الإنستغرام"، داعية جميع النساء إلى عدم الخوف والسكوت، او التردد في توثيق هذا الامر المشين ونشره أمام المجتمع.

وبين الفيديو، تعرض الفنانة للمضايقة الواضحة أثناء قيادتها سيارتها الخاصة من طرف مجموعة من الشبان، ومحاولاتهم المتكررة مطاردة سيارة الفنانة أثناء تواجدها بالقرب من منزلها بمدينة الشيخ زايد. لمدة تقارب ال5 دقائق وكادوا أن يتسببوا في حادث مروري مروع.

وأشارت الفنانة خلال عملية توثيقها للحادثة، أن المتحرشين لاذوا بالفرار فور ملاحظتهم قيام الفنانة بتسجيل الواقعة بهاتفها المحمول، خوفا من الملاحقات القانونية المرتبطة باكتشاف هوياتهم الحقيقية.

وجهت الفنانة في آخر الفيديو رسالة توعوية داعية كل شابة تتعرض للتحرش إلى توثيق اللحظة بالصوت والصورة وعدم الخوف أبدا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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