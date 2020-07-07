الامارات | نقابة أطباء مصر توضح حقيقة وفاة طبيب رجاء الجداوي

شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء مصر توضح حقيقة وفاة طبيب رجاء الجداوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى عضو مجلس النقابة العامة للأطباء في مصر إبراهيم الزيات، الشائعات التي انتشرت أمس واليوم حول وفاة الطبيب محمد خالد، الذي كان يعالج الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وقال إن الطبيب المعالج للفنانة الراحلة، خلال وجودها في مستشفي العزل، حي يرزق وبصحة جيدة.

وأكد الزيات في تصريحات لموقع "صدي البلد" المصري، أن الطبيب المعالج لرجاء الجداوي أصيب بفيروس كورونا المستجد، أثناء علاجه للفنانة الراحلة وتم شفاؤه وخرج من المستشفى منذ عدة أيام.

وكانت شائعات انتشرت مؤخرا علي مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة الدكتور محمد خالد المعالج للفنانة رجاء الجداوي، بعد تعامله معها أثناء علاجها.

وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة المصري في الإسماعيلية، الذي رقدت فيه منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر ناهز 82 عاما. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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