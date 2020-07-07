احذر الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.. 6 علامات تظهر بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

قد تظهر على الإنسان أعراض وعلامات تدل على عدم تناوله ما يكفي من الكربوهيدرات أو الإفراط في أكلها.

وفي التقرير نستعرض تلك العلامات والأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، وما تفعله بأجسامنا وفق ما نقل موقعا "medicalnewstoday" و"eatthis".

ما هي الكربوهيدرات؟

الكربوهيدرات، مصدر الطاقة المطلوبة للجسم وهي مسؤولة عن عملية تحليل الجلوكوز وتحويله إلى طاقة متاحة لكل أجهزة الجسم والأعضاء والأنسجة والعضلات المختلفة.

ويوجد نوعان من الكربوهيدرات هما، الكربوهيدرات البسيطة وتتمير بأنها ذات طعم حلو وتتوفر في أطعمة مثل السكر الأبيض، والعسل، والمشروبات الخفيفة ومنتجات الألبان والحبوب، وتعتبر سهلة الهضم وترفع من مستويات السكر في الدم بسرعة.

بينما يتم هضم الكربوهيدرات المعقدة بسرعة أقل، بالإضافة إلى أنها تساعد في الحفاظ على الشعور بالشبع وعلى مستويات من الطاقة لفترة زمنية.

ويتواجد هذا النوع من الكربوهيدرات في الأطعمة مثل الخبز والأرز والبطاطا والبقوليات والمكرونة بأنواعها، لذا يجب تناول أكبر كمية ممكنة من الكربوهيدرات المعقدة مع الألياف الغذائية، نظرا لأنها تزود الجسم بمستويات عالية من الطاقة وتساعد على الشعور بالشبع.

علامات تدل على تناول الكثير من الكربوهيدرات:

1- زيادة الوزن:

أحد الأسباب المحتملة لحدوث مشاكل في فقدان الوزن، هو أنك تتناول الكثير من الكربوهيدرات البسيطة، والسبب في ذلك هو أنه تميل الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات البسيطة إلى أنها تكون أكثر كثافة من السعرات الحرارية من الكربوهيدرات المعقدة.

2- تحطم الطاقة:

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قد تشعر بالرضا في البداية بعد تناول طبق كبير من المكرونة، لكنه لن يدوم طويلا، ووفقا لجمعية القلب الأمريكية، عندما يهضم جسمك كربوهيدرات بسيطة، يتم إطلاق الجلوكوز في مجرى الدم بجرعة كبيرة وسريعة، ما يمنحك هذا دفعة من الطاقة، وإن كانت مؤقتة فقط، ما يلي حادث تحطم السكر، ما يجعلك تشعر بالطاقة أقل مما كنت عليه قبل تناول الطعام.

3- اختراقات الجلد:

كان لديك حب الشباب في سن المراهقة، ولكن لماذا لديك الآن؟ كان الباحثون يدرسون العلاقة بين حب الشباب والنظام الغذائي لسنوات، وانتهوا إلى أن النظام الغذائي المرتفع من نسبة السكر في الدم (أي ارتفاع نسبة الكربوهيدرات المكررة) قد يكون مصدر الاختراق المتكرر للجلد وظهور حب الشباب.

4- الانتفاخ والإمساك:

تحتاج إلى الألياف للحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة، ولكن إذا كنت تتناول الكثير من الكربوهيدرات البسيطة، فأنت لا تستهلك ما يكفي من الألياف لإنجاز مهمة الجهاز الهضمي، ما يسبب قلة الحركة الهضمية والإمساك.

ويعد الانتفاخ هو أيضا أحد الآثار الجانبية للكربوهيدرات الزائدة، حيث أن الكربوهيدرات تميل إلى التمسك بالماء، وهذا هو السبب في أن الكثير من الناس يفقدون مجموعة من وزن الماء عند بدء نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.

لذا يعتبر تناول كميات ثابتة من الكربوهيدرات الصحية لن يؤدي عادة إلى الاحتفاظ المفرط بالماء، ولكن تناول كمية كبيرة من الدقيق الأبيض والسكريات البسيطة، خاصة في وقت متأخر من المساء، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الانتفاخ واحتباس الماء في اليوم التالي.

5- ارتفاع نسبة الدهون بالجسم:

بالإضافة إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، والتي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بداء السكري، فإن تناول الكثير من الكربوهيدرات يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول لديك، إلى جانب ارتفاع معدل الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

6- الرغبة في تناول السكريات:

نظرا لأن كثرة الكربوهيدرات ترفع مستوى الجلوكوز بالدم كثيرا، فيفرز الجسم أنسولين لخفضه، فتتجدد الرغبة في تناول السكر.